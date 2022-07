Prime Day 2022: Mejores ofertas en packs de Series, Cine y Películas

Todo lo que empieza tiene que acabar, y el Prime Day es un visto y no visto. Hoy es el día en el que tienes que estar suscrito, sí o sí, a Amazon Prime, porque te esperan sorpresas que van a ponerte los dientes larguísimos. Pero si no estás suscrito, no pasa nada: aquí tienes 30 días gratuitos para disfrutar del Prime Day por todo lo alto. ¿Preparados para el último día? ¡Tres, dos, uno... Vamos allá!

Series

-Las series de 2022 no se entienden sin la que lo cambió todo hace ya una década: 'Juego de tronos'. Si quieres revivir todas las intrigas de Poniente, las muertes inesperadas y quizá hacer las paces con el final, el pack en Blu-Ray 4K te sale por 105,81 euros, y si no necesitas tanta calidad, tienes el pack completo en DVD por unos módicos 76,80 euros.

-Y si hablamos de series míticas, 'Breaking Bad' sigue siendo una de las más recordadas por los seriéfilos. Por suerte, no hace falta que te vayas a cocinar metanfetamina al desierto para poder pagar los packs con todos los episodios. En Blu-Ray son 69'96 euros.

-Y sin salirnos de HBO ni de estas series que tienes que haber visto sí o sí, vamos con 'The Wire'. Cinco temporadas para conocer Baltimore en la obra maestra de David Simon que ahora puedes conseguir en Blu-Ray por solo 49,95 euros.

-Dejemos de lado las luchas a pistola en Baltimore y vámonos al sitio con más clase, cotilleos y glamour de todo el mundo seriéfilo: ¿'Las Kardashian'? Claro que no, qué ordinariez: hablamos de 'Downtown Abbey', porque ahora puedes conseguir todas las temporadas y la primera película en Blu-Ray por solo 63'70 euros. ¡Aprovecha! Hasta el DVD está bastante más caro.

--Pero para cosas raras las que pasan en 'Stargate SG-1' durante diez temporadas que ahora puedes encontrar en DVD divididas en 60 discos que te van a dar diversión de aquí a Navidad (como poco). ¿Lo mejor? Que en el Prime Day lo puedes conseguir casi a un euro el disco, por solo 68,97 euros.

-Pero si a ti lo que te gusta es el sabor de la televisión más clásica, tenemos a dos policías de armas tomar que durante 113 episodios limpiaron Miami de malhechores. La serie completa de 'Corrupción en Miami' puede ser tuya en DVD por solo 67,75 euros.

-Y si has corrido a comprarte el pack anterior, seguro que te suena lo de "Si tiene algún problema y los encuentra, quizá pueda contratarlos". Durante casi 100 episodios, 'El Equipo A' se convirtió en un hito televisivo que ahora puedes revivir en DVD sin necesidad de subir a M.A al avión por solo 55,97 euros.

-Hay muchos más fans de 'Outlander' de lo que parece, y no es para menos: una historia de amor y viajes en el tiempo que de momento está incompleta. Eso sí, para ponerte al día nada como este pack de las 5 primeras temporadas en Blu-Ray por 67,75 €

-Una serie que sí quedó terminada, aunque no exenta de polémica, es 'House of cards', que en su última temporada fulminó al personaje de Kevin Spacey. Antes de ese momento tuvimos uno de los mejores thrillers políticos de los últimos años, repleto de giros y maldades. Ahora puedes revivirla en DVD por 50,10 €

-Acabamos este repaso a las mejores series en oferta con una imprescindible de los últimos años, capaz de coger el cómic original de Alan Moore y Dave Gibbons para darle una vuelta por completo en un prodigio televisivo. Hablamos, claro, de 'Watchmen'. Si aún no la has visto, puedes apuntarte al viaje de tu vida por solo 9,31 € en DVD.

Películas

-Hablar de blockbusters en la última década es hacerlo, guste más o guste menos, de Marvel. Si también te está costando un poquillo ponerte al día con la fase 4, no te preocupes: aquí tienes el Steelbook 4K con Blu-Ray incluído de **'Viuda negra' por 21,74€ y 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' por 20,29€. Ya no hay excusa, verdadero creyente.

-Con la llegada dentro de poco de 'Los anillos del poder' seguro que antes quieres volver a Hobbiton. Pocas maneras mejores de hacerlo que con el llamado "Pack Tierra Media", que contiene las trilogías 'El señor de los anillos' y 'El hobbit' y tantas horas de extras como quieras hasta enterarte del último detalle. Puedes conseguirla en DVD por 50,37€ y la joya de la corona, la edición limitada coleccionista en 4K por 148,79€. Este pack no llega ni pronto ni tarde: llega exactamente cuando se le necesita.

-Puede que no os gusten las precuelas o las secuelas de 'Star Wars', pero necesitas tener en tu casa la saga Skywalker al completo. Es un hecho. 18 discos en Blu-Ray que contienen desde 'La amenaza fantasma' hasta 'El ascenso de Skywalker'. ¿El punto malo? No tiene 4K, pero esta edición en Blu-Ray por 64 euros es de lo más golosa.

-Tras el final de 'Matrix revolutions' muchos creímos que las Wachowski jamás volverían a revisitar la saga de Neo y Trinity, pero aquí estamos, con una cuarta parte que se burla de las secuelas tardías con referencias a toda la saga. Un regalo para los fans menos serios que ahora puedes ver en 4K con un steelbook precioso por solo 19,18€

-'Drácula', 'Frankenstein', 'El hombre lobo' y 'El hombre invisible': los monstruos de Universal están más vivos ahora que nunca gracias a este pack en 4K remasterizado hasta el milímetro que incluye tantos extras como quieras. Por 47,35€ puedes volver a aterrorizarte al estilo clásico.

-Si todos los veranos sigues esperando pacientemente a que te llegue la carta de Hogwarts, esta edición de la saga 'Harry Potter' es para ti: 25 discos en 4K y Blu Ray que vienen en el Expreso de Hogwarts con un documental exhaustivo sobre la saga y tantos extras que te parecerá cosa de magia. Puedes conseguirlo por 119,99€

-Y de niños magos pasamos a niños, pero en este caso karatecas. 'Karate kid' es una de las sagas más míticas de la historia, y sigue estando vigente a día de hoy con 'Cobra Kai'. Este pack en Blu-Ray incluye las cinco películas de la saga: las tres con Ralph Maccio, 'El nuevo Karate Kid' y el remake con Jaden Smith. ¿Lo mejor? Su precio: solo 16,49 euros.

-Terminamos este repaso por el Prime Day con las cinco primeras películas de 'La purga'. Ya sabéis, ese día en el que no hay reglas y se pueden cometer todo tipo de ilegalidades, pero en vez de dedicarse a cosas más mundanas se dedican a asesinar. En este pack podrás ver en Blu-Ray desde la primera noche hasta las más modernas por solo 32,89€

