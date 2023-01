Joe se convierte ahora en el acosado: Netflix lanza el intrigante nuevo tráiler de la temporada 4 de 'You'

Tras dos años de espera, llega por fin la temporada 4 de 'You'. Joe Goldberg vuelve una vez más pero esta vez intentantará huir de su pasado en Londres, tal como vemos en el nuevo tráiler de la primera parte de la temporada que llegará a Netflix el próximo 10 de febrero.

A partir de aquí habrá spoilers de las temporadas anteriores de 'You'

"¿Por qué estás aquí?"

La temporada anterior nos dejó con la muerte de Love (Victoria Pedretti) y la consecutiva huida de Joe (Penn Badgley), no solo del escenario del crimen sino también a la búsqueda de Marienne (Tati Gabrielle). Lo último que supimos de él es que andaba perdido por París.

En esta parte 1 de la temporada 4, veremos que Joe está actualmente viviendo en Londres, bajo la identidad del profesor Jonathan Moore. Aunque él quiere empezar de cero, todo su entorno parece sentir una gran curiosidad por las razones que le han llevado hasta allí: "¿Has matado a alguien? ¿Te rompieron el corazón?".

Nuestro protagonista conseguirá encontrar a Marienne aunque, por supuesto, ella no se alegrará de verle. Él quiere demostrarle que no es la misma persona que conoció, que no va a volver a las andadas con su vecina de enfrente...

Cuando en su camino se cruce un misterioso asesino en serie, apodado "el asesino de los ricos", las tornas se invertirán y por primera vez experimentará lo que es convertirse en presa.

Para saber más, tendremos que esperar a que llegue la temporada 4 a Netflix: la primera parte se estrenará el 10 de febrero y la segunda el 10 de marzo.