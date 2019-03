‘John Wick 3: Parabellum’ tiene nuevo tráiler y nos ha dejado con la mandíbula desencajada

He tenido que esperar un buen rato para poder encajarme de nuevo la mandíbula —los ojos aún los tengo como platos— y sentarme a escribir este texto en el que os traigo el nuevo tráiler de la tercera entrega de la gloriosa saga de acción 'John Wick', iniciada hace ya cinco años por el dúo de realizadores y especialistas Chad Stahelski y David Leitch y que el primero de ellos ha decidido continuar.

La verdad es que no podría tener las expectativas más disparadas, y menos aún después de ver repartir estopa al bueno de Keanu al ritmo del Invierno de Vivaldi y disfrutar de un surtido de momentos alucinantes que incluyen duelos a muerte con cuchillos, pastores alemanes arrancando testículos a mordiscos, peleas a toda velocidad a bordo de motocicletas y una referencia a la 'Matrix' original —"guns, lots of guns"— que me ha dibujado una sonrisa de oreja a oreja.

El próximo 17 de mayo 'John Wick 3: Parabellum' —así se titula el tercer capítulo— retomará la acción donde lo dejó 'Pacto de sangre', con un Wick huyendo —o mas bien confrontando— de la sociedad de asesinos a la que pertenecía y de la que han expulsado, poniendo precio a su cabeza, tras matar a uno de los miembros de la Gran Mesa en el Hotel Continental.

Toda la carne está en el asador, y tan sólo podemos esperar una nueva orgía de acción y artes marciales a la antigua usanza que nos hará aplaudir como locos y levantarnos de las butacas cada dos por tres. Para ayudaros a digerir el par de meses que quedan hasta el estreno, os dejo con la galería de pósters de personajes que podéis ver sobre estas líneas, y que ha acompañado el lanzamiento del nuevo avance de 'John Wick 3: Parabellum'.