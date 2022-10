La película de 'Black Clover' ya tiene tráiler y título oficial: Netflix confirma la fecha de estreno para el regreso del anime de fantasía

Tras el final de su cuarta temporada, los fans de 'Black Clover' llevan un tiempo a la que salta y más todavía desde que se confirmó que hay una película de anime en marcha. Llevamos unos días con bastantes rumores sonando, pero por fin Netflix ha confirmado oficialmente el título de la película con un primer tráiler y, lo más importante, cuándo podremos verla en la plataforma.

Una aventura original directa a streaming

Ahora sabemos que la película se llamara 'Black Clover: Sword of the Wizard King', y aunque no deja ver mucho sobre la trama el tráiler sí que nos da algunos momentos de acción donde parece que su protagonista está listo para darlo todo.

'Black Clover' se centra en Asta, un chico huérfano que no tiene ningún tipo de poderes en un mundo donde todo el mundo es capaz de hacer magia. Aún así, Asta se embarca en una aventura para cumplir sus planes de convertirse en el próximo Rey Mago con ayuda de su propio grimorio.

'Black Clover: Sword of the Wizard King' se estrenará en cines en Japón, pero en el resto del mundo podremos verla directamente en Netflix a partir del 31 de marzo de 2023. Por ahora la serie se había podido ver en Crunchyroll, pero parece que el anime ha cambiado de casa para su primera película.

Yuki Tabata, el creador de 'Black Clover' está involucrado en el desarrollo de la película, que tendrá una trama completamente original. Así que la pregunta ahora es si será canon para la historia, pero puede que sea una aventura aparte que no nos haga falta para seguir la serie.