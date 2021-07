Primer tráiler de 'American Horror Story: Double Feature': la temporada 10 promete una pesadilla con alienígenas y sirenas

Más de un año nos ha tenido Ryan Murphy en el misterio con la temporada 10 de 'American Horror Story'. Hasta ahora. Los nuevos episodios de la antología de terror aterrizarán en la cadena estadounidense FX el 25 de agosto y por fin tenemos un primer teaser tráiler. Al menos el primero en condiciones.

Con el título de 'American Horror Story: Double Feature', esta temporada constará, como su propio nombre indica, dos partes. La primera mitad se llamará 'Red Tide', que nos llevará a los terrores del mundo submarino; mientras, la segunda, se llamará 'Death Valley' y, parece ser, que será la que nos presente a los extraterrestres como los aterradores seres protagonistas.

Todo esto nos lo cuentan en cierto estilo onírico, sin terminar de darnos pistas más concretas sobre la verdadera trama de la temporada. No podía ser de otra forma teniendo en cuenta que es a lo que le gusta jugar al cocreador de la serie.

Los ya habituales Sarah Paulson, Evan Peters, Finn Wittrock, Lily Rabe, Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter y Angelica Ross forman parte de un reparto principal al que se incorporan Macaulay Culkin y Neal McDonough.

De momento no hay datos de cómo veremos esta nueva temporada en España. Hasta ahora, ha sido FOX España la que ha ido emitiendo la serie, pero todavía no ha anunciado sus planes. No nos extrañaría que terminásemos viéndola en Disney+ al igual que su spin off.