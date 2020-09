'Rebeca': Netflix muestra el tráiler de la esperada versión realizada por Ben Wheatley, con Armie Hammer y Lily James

Aquí tenemos el tráiler de uno de los estrenos más esperados de lo que queda de año. En este extraño 2020 nos llega una nueva adaptación de 'Rebeca' ('Rebecca') para Netflix que ha llevado a cabo Ben Wheatley, director de 'High-Rise' o 'Free Fire'.

El cineasta se ha basado en la novela original de Daphne du Maurier, ya trasladada al cine por Alfred Hitchcock en el clásico de 1940 (con la pareja formada por Laurence Olivier y Joan Fontaine), y ha contado con un llamativo reparto liderado por Lily James, Armie Hammer y Kristin Scott Thomas. La película tiene como fecha de estreno el 21 de octubre en Netflix.

Tras un alocado romance en Montecarlo con el viudo Maxim de Winter (Armie Hammer), una joven (Lily James) llega a Manderley, la imponente finca familiar de su nuevo marido en una costa inglesa azotada por el viento. Ingenua e inexperta, la chica comienza a instalarse en los entresijos de su nueva vida aunque tendrá que luchar con la sombra de la primera esposa de Maxim, la elegante y sofisticada Rebecca, cuyo inquietante legado es mantenido vivo por la siniestra ama de llaves de Manderley: la Sra. Danvers (Kristin Scott Thomas).

Realizar una nueva adaptación de un material que ya ha filmado Alfred Hitchcock es atrevido, sobre todo cuando es el único trabajo del inglés premiado con el Óscar al mejor film del año; las comparaciones serán inevitables. Ben Wheatley confirma que su 'Rebeca' no es un remake y afirma que ha visto todas las versiones de la novela para intentar ofrecer algo diferente.

"No es, en ningún sentido, un remake del film de Hitchcock, firmemente no. Hacer un remake no es interesante para mí, pero el material original lo es. Vi todas las adaptaciones. Es importante para ver lo que faltaba antes, pero desde luego ese no es el foco.

Quería hacer algo que tuviese más amor. Es parte de intentar investigar otras partes de ser humano. Rebeca tiene elementos oscuros, y tiene una historia inquietante y psicológica, pero también va sobre estas dos personas enamoradas. Eso era lo principal."