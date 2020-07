El sorprendente tráiler de 'Archenemy' convierte a Joe Manganiello en un superhéroe interdimensional

La Comic-Con 2020 ha traído el tráiler de 'Archenemy', la nueva película del director de 'Daniel no es real' en la que el actor Joe Manganiello interpreta a Max Fist, un hombre que afirma que es un héroe de otra dimensión que de alguna manera aterrizó en la Tierra y fue despojado de sus poderes. En otras películas de superhéroes, ese podría ser el comienzo de un arco de redención pero en manos de los productores de ' Mandy' podemos esperar algo muy diferente.

Un enfoque oscuro del género de moda

Een el primer avance de la película, vemos que el director Adam Egypt Mortimer utiliza a Max Fist para adoptar un enfoque más oscuro y rabioso del género de superhéroes. En lugar de tratarlo como un poderoso campeón, nadie cree en sus afirmaciones, excepto un adolescente llamado Hamster (Skylan Brooks) y su hermana Indigo (Zolee Griggs), dos hermanos que convencen a Max de ayudarles a eliminar a una pandilla local de narcotraficantes, donde las habilidades de Max se someten a una prueba violenta y desgarradora.

Amy Seimetzy, Glenn Howerton coprotagonizan la película, producida por Daniel Noah, Lisa Whalen y Elijah Wood para SpectreVision, una compañía especializada en un estilo de narración artie, diferente extraño y siempre sorprendente, que va desde 'Colour out of Space' hasta 'Mandy' de 2018 y ya respaldaron la película anterior de Mortimer, la extraordinaria 'Daniel no es real'.

Manganiello y su hermano Nick también produjeron 'Archenemy' a través de su compañía de producción 3:59. Kim Sherman y Mortimer también son productores de la película, que fue financiada en parte a través de Legion M, Head Gear Films, Almost Never Films y Voltage Pictures. Ee estrenará en algún momento de 2021.