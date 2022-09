La temporada 3 de 'Lupin' ya tiene tráiler: Netflix promete que la serie con Omar Sy estrenará sus nuevos episodios próximamente

La avalancha de novedades de Netflix no cesa y ahora al fin hemos tenido novedades sobre una serie que llevaba mucho tiempo desaparecida en combate. Me refiero a 'Lupin', pues al fin tenemos novedades, ya que la plataforma ha lanzado el primer tráiler de la temporada 3, prometiendo de paso que los nuevos episodios se estrenarán pronto.

Sigue siendo una pena que no tengamos una fecha de estreno cerrada, pero lo que sí está claro es que la temporada 3 ya debe estar rodada -o al menos con las grabaciones muy avanzadas-, por lo que la espera no debería ser demasiado larga. De hecho, al no concretar su lanzamiento para 2023, es hasta probable es que llegue este mismo año.

Lo que está claro es que el personaje interpretado por Omar Sy tendrá un reto especialmente complicado para seguir pasando desapercibido, ya que su rostro ya es conocido por el público, pero bueno, el propio tráiler deja claro que tirando un poco de encanto y echándole morro quizá logre escabullirse más de una vez.

Desarrollada por George Kay y François Uzan a partir del personaje literario creado por Maurice Leblanc, 'Lupin' cuenta la historia de Assane Diop, un carismático y escurridizo ladrón de guante blanco que está haciendo todo lo que está en su mano para vengar la muerte de su padre.

