Tráiler de 'Astérix: El secreto de la poción mágica': Panoramix busca sucesor en la nueva aventura de los héroes galos

Pocos cómics europeos pueden competir en popularidad y longevidad con 'Astérix y Obélix'. Creados por Uderzo y Goscinny, han publicado decenas de inolvidables aventuras en la viñeta y también se han dejado ver en varias ocasiones en la gran pantalla. Se empezó con estimables adaptaciones animadas, posteriormente se optó por olvidables películas en acción real y últimamente han vuelto a apostar por la animación. Ahora acaba de aparecer el tráiler de 'Astérix: El secreto de la poción mágica'.

En 'Astérix: El secreto de la poción mágica' veremos cómo Panorámix toma la decisión de asegurar el futuro de la aldea gala tras sufrir una caída recogiendo muérdago. Su objetivo es localizar a un talentoso druida con el que compartir el vital secreto de la poción mágica. Como era de esperar, Astérix y Obélix le acompañarán en esta aventura.

Mi limitado conocimiento de francés no me ha permitido disfrutar como dios manda del tráiler, pero en él percibo una película que me va a hacer pasar un muy buen rato. Su otro gran aliciente es que detrás de ello tenemos a Alexandre Astier y Louis Clichy, los mismos directores de 'Astérix: La residencia de los dioses', la mejor película realizada hasta la fecha a partir de estos personajes.

'Astérix: El secreto de la poción mágica' llegará a los cines franceses el próximo 5 de diciembre y posteriormente comenzará su desembarco en el resto del mundo. Por desgracia, no está previsto que se estrene en España hasta el 15 de marzo. Entiendo que no quieran competir contra las películas aspirantes al Oscar, pero las navidades parecían una fecha propicia...