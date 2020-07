Tráiler de 'Chernobyl: Abyss': Rusia responde a la serie de HBO con una película que apuesta por la épica heroica

Aunque medio mundo haya caído rendido a los pies de la maravillosa 'Chernobyl', creada por Craig Mazin y dirigida por Johan Renck bajo el ala de HBO y Sky UK, en Rusia no se tomaron demasiado bien el punto de vista sobre la catástrofe nuclear vertido por la producción ganadora de dos Globos de Oro.

Después de las quejas y exabruptos por parte de los medios afines al Kremlin, que llegaron a calificar la serie de "fraude histórico" que trata a sus espectadores como "idiotas analfabetos, estúpidos y desinteresados", el país eurasiático se puso manos a la obra para aportar su visión sobre el desastre, dando como resultado una serie de televisión que explorará la teoría del sabotaje, y el largometraje 'Chernobyl: Abyss' —'Kogda padali aisty'—, cuyo tráiler podéis ver a continuación.

La épica tras el desastre

Dirigida por el actor reconvertido en director Danila Kozlovsky, a quien hemos podido ver en producciones como 'Vikings' o 'Hardcore Henry', 'Chernobyl: Abyss' seguirá a tres protagonistas; un bombero, un ingeniero y un buzo militar que intentarán contener la radiación mientras "descienden al mismísimo infierno para prevenir lo que podría ser el resultado más terrorífico de la catástrofe".

El avance que preside estas líneas desprende un aroma bastante intenso a la producción de HBO y Sky UK —esperad a ver el póster, su composición y su paleta de colores para terminar de confirmar lo evidente de la inspiración—, pero en una entrevista con el periódico Komsomolskaya Pravda, el productor Alexander Rodnyansky ha querido desmarcarse de la obra de Mazin, desprestigiándola en cierto modo:

"Una serie para la pequeña pantalla es una cosa. Es algo diferente a hacer un gran espectáculo visualmente rico con un estreno masivo. En nuestro caso, por supuesto, esta es una atracción cinematográfica dirigida principalmente al público joven que va al cine habitualmente".

No negaré tener cierto interés en comprobar qué ha hecho Kozlovksy con esta historia real. No es la primera vez que la industria rusa sorprende con un blockbuster estimulante, al menos, en términos visuales —ahí están 'Pánico en el metro', 'Rzhev' o 'Salyut-7' para demostrarlo—, así que habrá que seguir la pista a su 'Chernobyl' particular.