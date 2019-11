Tráiler de 'Color Out of Space': la adaptación de Lovecraft enfrenta a Nicolas Cage contra una abominación estelar

Lejos quedan los años en los que Nicolas Cage era una de las estrellas más importantes de Hollywood, pero su presencia sigue siendo suficiente reclamo para vender una película y durante los últimos años ha demostrado que no le hace ascos a ningún tipo de proyecto. Ahora es el turno de Lovecraft, pues aquí os traemos el tráiler de 'Color Out of Space'.

La primera película de Richard Stanley desde los 90

Cage se mete aquí en la piel de Nathan Gardner, un padre de familia cuya apacible vida se ve trastocada cuando un meteorito cae cerca de su granja. Pronto se verá obligado a enfrentarse a un organismo extraterrestre que infecta las mentes y los cuerpos de sus víctimas, convirtiendo su existencia en una terrible pesadilla.

'Color Out of Space' se ha exhibido ya en varios Festivales, entre ellos el de Sitges, donde la vio mi compañero John Tones y quedó encantado con ella. Una de las cosas que destacó es la visión autoral de Richard Stanley, quien no había vuelto a dirigir un largometraje de ficción desde que fue despedido de 'La isla del Doctor Moreau' hace ya más de 20 años.

Acompañando a Cage al frente del reparto tenemos a Joely Richardson, Madeleine Arthur, Brendan Meyer, Julian Hilliard, Elliot Knight, Q’Orianka Kilcher y Tommy Chong. Por su parte, el guion corre a cargo del propio Stanley y Scarlett Amaris, adaptando el mismo relato en el que se inspiraba de forma inconfesa 'Aniquilación'.

El estreno de 'Color Out of Space' en Estados Unidos tendrá lugar el 24 de enero de 2020. Todavía no hay fecha para su llegada a los cines españoles.