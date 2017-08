Tráiler de 'Call Me by Your Name' de Luca Guadagnino, la sensación del pasado Sundance

'Call Me by Your Name', el aclamado libro de André Aciman fue publicado por primera vez en 2007. Tal vez oíste hablar de la película el enero pasado, cuando la película debutó en el Festival de Cine de Sundance y se convirtió en una sensación inmediata entre la crítica. Vulture acaba de publicar el primer tráiler exclusivo para la que muchos quieren comparar a 'Moonlight'.

Dirigida por Luca Guadagnino y ambientada en la región italiana de Lombardia a principios de la década de 1980, 'Call Me by Your Name' sigue al joven Elio (Timothée Chalamet), en el momento álgido de su vida universitaria e hijo de dos cerebrales estetas. Durante un verano seguimos a Elio, que queda hechizado por Oliver (Armie Hammer), un estudiante estadounidense que viene a ayudar al padre de Elio (Michael Stuhlbarg) durante varias semanas.

Al principio, Elio no sabe muy bien como manejar la situación, Oliver es un hombre mayor y le resulta gracioso que se pueda sentir atraído por él. Elegante y lleno de cultura, Elio piensa que lo sabe todo, pero como se ve cada vez más atraído por Oliver, todo culmina en un romance y pronto descubre cuánto hay que aprender sobre el amor, el sexo, y la vida que le espera. La crítica destaca las interpretaciones perfectas y la magnífica fotografía de Sayombhu Mukdeeprom.

Hay dos nuevas canciones de Sufjan Stevens en la banda sonora, una de las cuales, 'Mystery of Love', se puede oír en el tráiler. La obra es candidato segura al Óscar, llegará a nuestras pantallas el 16 de febrero de 2018. Otro trabajo del director, el remake de ‘Suspiria’ (del que se cuenta que dura casi tres horas),está pendiente de fecha de estreno, aunque parece que la obra maestra de Argento puede estar en buenas manos.