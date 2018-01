Tráiler de 'Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot': el reencuentro de Joaquin Phoenix y Gus Van Sant

Los últimos largometrajes dirigidos por Gus Van Sant han pasado más desapercibidos de lo que uno esperaría. Títulos como 'Restless', 'Tierra prometida' ('Promised Land') o 'El mar de árboles' ('The Sea of Trees') no tuvieron el impacto previsto -y eso que la segunda se llevó una mención especial en el Festival de Berlín-, pero eso podría cambiar gracias a 'Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot', su nueva película protagonizada por Joaquin Phoenix de la que acaba de publicarse su tráiler.

Phoenix se mete en la piel de John, un holgazán que no está dispuesto a dejar de beber tras estar a punto de perder la vida en un accidente de coche. Acaba cambiando de idea gracias a la insistencia de su novia y el apoyo de su sponsor, descubriendo además un inesperado talento para dibujar que le lleva a crear una serie de tiras para periódicos que pronto alcanza una difusión nacional y le permite encauzar su vida.

La presencia de un muy cambiado Phoenix, que ya había trabajado con Van Sant en 'Todo por un sueño' ('To Die For'), ya debería ser motivo más que suficiente para tener curiosidad por 'Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot', pero es que además en su reparto también encontramos a Rooney Mara, Jonah Hill y Jack Black. Van Sant tiene ahí talento suficiente para poder convertirla en una de sus mejores películas. Ahora solamente falta que la inspiración le haya acompañado, pues el guion, basado en la biografía de John Callahan, también es obra suya.

'Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot' tendrá su estreno mundial este próximo viernes durante la nueva edición del Festival de Sundance. Luego llegará a los cines estadounidenses el 11 de mayo de la mano de Amazon Studios y por ahora se desconoce cuándo podremos verla en España. Por desgracia, este tipo de producciones cada vez lo tienen más difícil para llegar a nuestras salas, pero esperemos que no acabe llegando de tapadillo al mercado doméstico.