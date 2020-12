Tráiler de 'Euphoria: Las rayadas no son eternas': el especial de la serie de HBO explora la recaída del personaje de Zendaya

Este próximo puente (qué ganas de disfrutarlo) es especial porque HBO emite el domingo 6 (el lunes 7 en España) el esperado especial de 'Euphoria'. Zendaya vuelve a ponerse en el papel de Rue en una serie de dos especiales del que ya podemos ver un primer tráiler.

Bajo el título de 'Las rayadas no duran para siempre' ('Trouble don't last always'), HBO España emitirá esta primera mitad ('Parte 1: Rue') que lidiará con la recaída en las adicciones de nuestra protagonista justo después de que su novia Jules (Hunter Schaffer) la dejara en la estación de tren. Pero se acerca navidad y habrá que celebrarlo de algún modo.

Junto a Zendaya, el especial estará protagonizado por Colman Domingo, que apareció en la primera temporada como el sponsor/padrino de narcóticos anónimos de Rue. Sam Levinson escribe y dirige este episodio, cuya segunda entrega tenemos pendiente de título y fecha.

Si bien este pequeño adelanto sabe a poco, tengo bastantes ganas de ver de nuevo a Zendaya y compañía en 'Euphoria'. Fue una de las series revelación de 2019 gracias a la excelente artesanía en lo visual y en el guion que nos ofreció Levinson.