El tráiler de 'Little Monsters' promete una deliciosa dosis de cachondeo no-muerto con Lupita Nyong'o

Ha llovido mucho desde que arrancase el gran boom que experimentó el género zombi a principios de siglo, pero estas criaturas devoradoras de carne humana se niegan en rotundo a abandonar nuestras pantallas —tanto las grandes, como las pequeñas—; y una nueva muestra de ello es esta 'Little Monsters', cuyo primer tráiler tiene una pinta realmente divertida.

Seamos claros. Ninguna comedia zombi alcanzará, salvo gigantesca sorpresa, los niveles alcanzados por la maravillosa 'Zombis Party' 'Shaun of the Dead' de Edgar Wright, pero esta 'Little Monsters' tiene la suficiente buena pinta como para ofrecer una buena dosis de cachondeo no-muerto autoconsciente y a la altura de las circunstancias.

Como bien apunta su tráiler, el gran reclamo de la cinta, que dirige el australiano Abe Forsythe, es la presencia de la flamante ganadora del Óscar Lupita Nyong'o, que protagonizará un largometraje en el que un músico fracasado —Alexander England— deberá aliarse con una profesora y un presentador de un programa infantil —Josh Gad— para proteger a unos niños de un repentino brote zombi.

No sé a vosotros, pero a mi me la han vendido con creces —la cover del 'Shake It Off' de Taylor Swift que se escucha al final me ha llegado al corazón—. La película, que se pudo disfrutar en la pasada edición de Sundance, donde tuvo una magnífica acogida, tendrá un estreno limitado en cines estadounidenses el próximo 8 de octubre, llegando a Hulu el 11 del mismo mes. Por tierras españolas, de momento, ni tiene fecha, ni se la espera a corto plazo, pero podremos verla en el Festival de Sitges.