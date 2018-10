Tráiler de 'The Little Drummer Girl': Park Chan-wook adapta a John le Carré en su primera serie de televisión

Park Chan-wook ha conquistado a millones de amantes del séptimo arte gracias a películas como 'Sympathy for Mr. Vengeance ', 'Old Boy' o 'La doncella'. Ya hace unos años probó suerte en el cine hablado en inglés con 'Stoker' y su nueva aventura en dicho idioma lo lleva a la pequeña pantalla con 'The Little Drummer Girl', una miniserie basada en una novela de John le Carré de la que BBC y AMC acaban de lanzar su tráiler.

El original literario recibió en Espama el título de 'La chica del tambor' y giraba alrededor de Charlie, una joven actriz que se ve envuelta en una trama de espionaje internacional tras entrar en contacto con un agente de la inteligencia israelí. Su misión será dar con Khalil, un audaz terrorista que está poniendo en jaque a las autoridades de dicho país. La novela ya sirvió como base para una película dirigida por George Roy Hill en 1984.

Florence Pugh, la gran protagonista de 'Lady Macbeth', Michael Shannon, visto hace poco en la adaptación televisiva de 'Fahrenheit 451' realizada por HBO, y Alexander Skarsgård, en su ansiado regreso a televisión tras su aclamado paso por 'Big Little Lies', encabezan el reparto de la serie. En ella también veremos a Clare Holman, Kate Sumpter, Charles Dance, Simona Brown y Max Irons.

'The Little Drummer Girl' consta de seis episodios y en Estados Unidos se estrenará el 19 de noviembre con la emisión de dos capítulos. Al día siguiente se emitirán otros y el día 21 llegará a su fin con los dos estantes. Por cierto, detrás de ella tenemos a los mismos productores de 'The Night Manager', otra adaptación televisiva de una novela de Le Carré que fue muy bien acogida hace unos años.