Michael Shannon se une a la serie de Park Chan-wook basada en 'La chica del tambor': ahora tienen mi atención

Decía recientemente Lucrecia Martel, con motivo del estreno de 'Zama', que las series son un retroceso: "nos han devuelto a la novela del siglo XIX". Pero cuando directores como Martin Scorsese, David Fincher o Paolo Sorrentino se pasan a la televisión, resulta evidente que el cine está perdiendo la batalla. Y nosotros tenemos un problema: poco tiempo para demasiadas series. Hoy toca apuntar otra, 'The Little Drummer Girl'.

Y es que Michael Shannon —al que este año podremos ver en, al menos, 'La forma del agua' ('The Shape of Water'), '12 valientes' ('12 Strong') y 'The Current War'— se acaba de unir al reparto de la nueva adaptación de la obra de John le Carré que tiene entre manos Park Chan-wook. Tres nombres para ilusionarse con este proyecto de la BBC que de momento no tiene fecha aunque parece que tendremos que esperar hasta 2019.

Otro de los actores que está a bordo es Alexander Skarsgärd, que tiene previsto intervenir en la segunda temporada de 'Big Little Lies', compromiso que retrasará un poco la llegada de 'The Little Drummer Girl'. Junto a Shannon y Skarsgärd estará Florence Pugh, joven promesa británica que destacó el año pasado como protagonista de 'Lady Macbeth', película que seguramente entusiasmó a Park Chan-wook ('Sympathy of Lady Vengeance', 'Stoker', 'La doncella').

Park Chan-wook en el rodaje de La Doncella

La sinopsis del libro, editado en España como 'La chica del tambor', nos aclara lo siguiente: "Charlie, una joven actriz bella y brillante, es atraída hacia el 'teatro de lo real' por un agente de la Inteligencia israelí. Obligada a representar su papel definitivo, se ve empujada hacia una trampa engañosa y frágil para atrapar a un esquivo terrorista palestino". Suena a un material que el cineasta coreano puede convertir en una serie apasionante.

Por cierto, George Roy Hill ya adaptó esta novela al cine en 1984, con Diane Keaton, Yorgo Voyagis y Klaus Kinski como protagonistas.