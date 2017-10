Tráiler de '12 Strong': Chris Hemsworth intenta salvar al mundo de los terroristas de Al Qaeda

Faltan apenas unos días para volver a ver a Chris Hemsworth dando vida al Dios del Trueno en la muy divertida 'Thor: Ragnarok', pero su carrera no se limita a ser uno de los vengadores de Marvel. Ahora nos toca hablaros de la siguiente, ya que aquí os traemos el tráiler de '12 Strong', un drama bélico basado en hechos reales.

Hemsworth se mete en la piel del miembro de un equipo de las fuerzas especiales de Estados Unidos que recibió la misión de localizar a los terroristas detrás del ataque a las Torres gemelas. Por ello tienen que ir hasta Afganistán y unir fuerzas con algunos soldados locales, aunque aún sí se encuentran en una posición de clara desventaja respecto al enemigo.

Michael Shannon, Michael Peña, Austin Stowell, Trevante Rhodes, visto en 'Moonlight', Rob Riggle y Elsa Pataky, la esposa de Hemsworth, completan el reparto de '12 Strong'. Por su parte, el realizador danés Nicolai Fuglsig debuta en Hollywood con esta película basada en 'Horse Soldiers', el libro de no ficción escrito por Doug Stanton, adaptado para la ocasión por Ted Tally -'El silencio de los corderos' ('The Silence of the Lambs')- y Peter Craig -'Blood Father'-

Warner ha fijado su estreno en Estados Unidos para el próximo 19 de enero, mientras que Lionsgate la distribuirá en el resto del mundo y por ahora nada se sabe sobre cuándo podremos verla en España.