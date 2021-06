Tráiler de 'The Many Saints of Newark': la película de 'Los Soprano' nos lleva de visita a los orígenes de Tony

Ojo a esto porque vaya respingo he soltado al ver el tráiler de 'The Many Saints of Newark', la esperada precuela de 'Los Soprano'. La magnífica serie criminal de HBO volverá en forma de película el 1 de octubre prometiendo un regreso por todo lo alto a la Nueva Jersey criminal.

Michael Gandolfini (el hijo de James Gandolfini) protagoniza la cinta como el joven Tony Soprano, quien crece en una de las eras más turbulentas de la historia de Newark. El chaval va llegando a su edad adulta en lo que las bandas rivales amenazan con desafiar a la familia DiMeo. En el centro de la vorágine se encuentra el tío de Tony, Dickie Moltisanti, con gran influencia sobre el chaval.

El reparto también tenemos una buena ración: junto a Gandolfini se encuentran Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, Ray Liotta y Vera Farmiga.

David Chase, el creador de la serie original, es el encargado de producir y guionizar la película, que está dirigida por uno de los directores habituales de la serie de HBO, Alan Taylor. Aunque ya hemos explorado el pasado de Tony y de la generación de gangsters de su padre y tíos, esta es una gran oportunidad para profundizar en algunas de las historias que se nos han ido contando.