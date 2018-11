Tráiler de 'What Men Want': Taraji P. Henson toma el relevo de Mel Gibson en el remake de '¿En qué piensan las mujeres?'

Paramount se apuntó un gran tanto con '¿En qué piensan las mujeres?' en el año 2000, ya que la cinta protagonizada por Mel Gibson recaudó 370 dólares frente a un presupuesto de 70. En su momento se habló de la posibilidad de una secuela liderada por Cameron Diaz, pero lo que salió finalmente adelante fue 'What Men Want', un remake encabezado por Taraji P. Henson del que ya podemos ver su tráiler.

'What Men Want' cuenta la historia de Ali Davis (Henson), una exitosa agente deportiva que se pregunta que más tiene que hacer para triunfar en un mundo dominado por los hombres cuando no recibe un bien merecido ascenso. Todo eso cambia cuando descubre que puede leer los pensamientos de los hombres, un poder que no dudará en explotar para intentar firmar a la próxima gran estrella del mundo del baloncesto.

Tracy Morgan, el cómico visto en '30 Rock' que estuvo a punto de perder la vida por un terrible accidente, Aldis Hodge, Richard Roundtree, el mítico Shaft, Wendi McLendon-Covey, Josh Brener, Tamala Jones, Phoebe Robinson, Max Greenfield,Jason Jones, Brian Bosworth, Chris Witaske y Erykah Badu.

Por su parte, tras las cámaras tenemos a Adam Shankman, responsable de cintas como 'Planes de boda' o 'Un canguro superduro'. Curioso que la cinta original tuviera un protagonista masculino y una directora (Nancy Meyers) y aquí sea justo al contrario.

El estreno de 'What Men Want' en Estados Unidos está previsto para el próximo 8 de febrero, justo a tiempo para el próximo San Valentín. Por ahora no hay fecha para su llegada a los cines españoles.