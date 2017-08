A Jennifer Lawrence tampoco le entusiasmó 'Passengers': "Estoy decepcionada conmigo misma"

Jennifer Lawrence vuelve a estar en boca de todos por el tráiler de 'madre!' y ya se habla de que puede conseguir una nueva nominación al Oscar, teniendo en cuenta que ya suma cuatro y que Natalie Portman logró la estatuilla gracias a otro thriller de Darren Aronofsky. Con sólo 26 años y en la cúspide, es evidente que Lawrence puede permitirse tropezar. Y no sólo en las galas...

'Passengers' quedará como uno de los trabajos más torpes de su carrera. La película pretendía arrasar con un gran espectáculo lleno de intriga y romance, pero fue vapuleada por la crítica y el público tampoco quedó entusiasmado; aun así, recaudó 303 millones de dólares en taquilla, nada mal para una superproducción (costó 110, más publicidad). Casi un año después, la actriz confiesa que se apresuró al aceptar el proyecto.

En una reciente entrevista, Lawrence coincide con uno de los grandes ataques que se hizo al film, el "escenario de repulsivo acosador", algo que afectó demasiado a la experiencia de muchos críticos y espectadores, que no pudieron dejarlo pasar. La actriz también opina que 'Passengers' habría funcionado mejor si se hubiese estructurado de otro modo, empezando la historia con el despertar de su personaje.

"Estoy decepcionada conmigo misma por no verlo. Pensé que el guion era hermoso: era una historia de amor corrompido y complicado. Desde luego no fue un fracaso. No estoy avergonzada de ningún modo. Es sólo que hubo cosas que deseé haber revisado más profundamente antes de subir a bordo." - Jennifer Lawrence