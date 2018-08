Batwoman ya tiene rostro: Ruby Rose será la superheroína en el crossover del Arrowverso y tendrá su propia serie

Sólo han pasado tres semanas desde el anuncio oficial de la incorporación de Batwoman al Arrowverso y ya sabemos quién la va a interpretar. The CW ha fichado a Ruby Rose, modelo que comenzó a destacar como actriz en la serie 'Orange is the New Black'.

En el cine la hemos podido ver en 'Resident Evil: El capítulo final' ('Resident Evil: The Final Chapter'), 'xXx: Reactivated' ('XXX: The Return of Xander Cage'), 'John Wick: Pacto de sangre' ('John Wick: Chapter 2') o 'Dando la nota 3' ('Pitch Perfect 3'). Pronto estará nuevamente en cartelera con la que dicen que es una de las películas más locas y divertidas del verano: 'Megalodón' ('The Meg').

Como ya informamos, Kate Kane (alias Batwoman) será presentada a los fans el próximo mes de diciembre, durante el espectacular crossover anual de los superhéroes DC que posee The CW. Asimismo, la cadena prepara una serie independiente basada en los cómics de este personaje; será así la primera superheroína lesbiana que protagoniza su propia serie.

'Batwoman' estará escrita por Caroline Dries, guionista de 'Crónicas vampíricas' ('The Vampire Diaries'); también será productora ejecutiva junto con Geoff Johns, Greg Berlanti y Sarah Schechter. En el siguiente vídeo, a partir del minuto 1:22, hay un teaser de la llegada de Batwoman al universo televisivo de los cómics y superhéroes DC: