Batwoman será la próxima incorporación al Arrowverso en el crossover de finales de año

No hay ni un crossover de todas las series de DC de The CW que no nos dé unas cuantas alegrías. Con razón son el evento anual más esperado de todas las series de Arrowverso, por encima incluso de los respectivos finales de temporada: el año pasado hubo boda y (sobre todo) un montón de nazis a los que abofetear. Este año habrá una invitada especial, y la perspectiva no puede ser más jugosa, sobre todo teniendo en cuenta las implicaciones que trae de la mano.

Stephen Amell, protagonista de la propia serie de 'Arrow', en una presentación de próximas novedades de las series de The CW, ha anunciado que Batwoman hará su aparición en el crossover: "Por primera vez, lucharemos junto a Batwoman, que es algo alucinante. El crossover se emitirá en diciembre. Tengo que dejaros porque me voy a comenzar a rodarlo". No se han hecho más aclaraciones, pero las implicaciones de la aparición de este personaje están claras: se abren las puertas a la posibilidad de integrar el universo de Batman.

Lo que sí ha dejado claro Mark Pedowitz, director de The CW, es que aparecerá Gotham City, disparando con ello las expectativas. Batwoman siempre ha sido un personaje relativamente secundario en el universo de Batman, aunque lleva un tiempo siendo empleado en los comics cada vez más a menudo. ¿Se abre la puerta, tras el anuncio del cierre de 'Gotham', a un volantazo para la representación de la bat-familia en las series de televisión?

Batwoman es una versión femenina de Batman también en su biografía secreta: tras la máscara se oculta Kate Kane, una millonaria de Gotham que, inspirada por el Hombre Murciélago, decide poner sus poderes al servicio de la justicia. Nació en 1956 con el objetivo de dar una pareja a Batman y se la eliminó de la continuidad con la Crisis en Tierras Infinitas de 1985. Sin embargo, la maxiserie '52' la devolvió al universo DC, convirtiéndose en la primera heroína lesbiana protagonista de la editorial.