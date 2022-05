'Bo Burnham: Inside' amplía su contenido: el artista comparte una hora de escenas inéditas del divertidísimo especial de Netflix

A mediados de 2021, Netflix estrenaba 'Bo Burnham: Inside', el especial de comedia de Bo Burnham ('Una joven prometedora') grabado durante el confinamiento. Un año después, parece que los espectadores podrán ver más del exitoso proyecto.

Vía redes sociales, Burnham anunció que había estado los dos últimos meses editando el metraje inédito de aquel especial y que lo colgaría en su canal de Youtube para que los fans pudieran echarle un ojo.

a year ago today, i released a special called inside. i've spent the last two months editing together material that i shot for the special but didn’t end up using. it will be on my youtube channel in one hour. i hope you enjoy it.