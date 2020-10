'Bride': Scarlett Johansson será la novia de Frankenstein en una nueva versión del mito de Apple y A24

Scarlett Johansson dará nueva vida a un icono clásico del terror EW ha confirmado que la actriz nominada al Oscar protagonizará el próximo largometraje 'Bride', del director de 'Gloria Bell', Sebastián Lelio, un reboot del legendario personaje de 'La novia de Frankenstein' (1935).

Fuera del Dark Universe

Considerada como una versión que cambia la perspectiva de género de la historia del conocido personaje, la película de Apple y A24 seguirá a una mujer, modelada como la esposa ideal y perfecta, que rechaza a su creador masculino y escapa de sus garras obsesivas para crear una nueva identidad para ella misma en un mundo que inicialmente la ve como un monstruo.

Johansson, quien está produciendo el proyecto con Jonathan Lia a través de su compañía These Pictures, dijo a The Hollywood Reporter:

"Hace mucho tiempo que La novia debe salir de la sombra de su homólogo masculino y estar sola. Trabajando junto a Rebecca Angelo y Lauren Schuker Blum, Sebastián y yo estamos muy emocionados de emancipar esta antiheroína clásica y reanimar su historia para reflejar el cambio que vivimos hoy".

Lelio, cuya película 'Una mujer fantástica' (A Fantastic Woman, 2017) le valió al país de Chile un Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera, coescribirá el guión con Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, quien escribió 'Wolfman' de Ryan Gosling. 'Bride******', no está relacionada con la película de Universal 'Bride of Frankenstein' escrita por **David Koepp, y es la siguiente colaboración entre Apple Original Films y A24, que recientemente se asociaron para estrenar 'On the Rocks', la última película de Sofia Coppola.