"La cagué": Adam McKay se sincera sobre su ruptura con Will Ferrell tras 25 años de colaboraciones

'El reportero: La leyenda de Ron Burgundy', 'Pasado de vueltas' o 'Hermanos por pelotas' son tres de las comedias más redondas de los últimos 20 años y ejemplos perfectos de lo que podían hacer juntos Adam McKay y Will Ferrell. Ahora, un cuarto de siglo después de algunas de las piezas de humor más importantes de nuestra vida, la sociedad parece estar rota para siempre.

El fin de la comedia

Adam McKay, que tiene a punto de caramelo 'No mires arriba', se ha sincerado sobre su separación profesional de Will Ferrell. Los dos colaboradores trabajaron juntos en algunas de las comedias más importantes de los 2000 y luego formaron la productora Gary Sanchez Productions.

Pero McKay y Ferrell anunciaron durante la primavera de 2019 que pondrían fin a su asociación y dijeron en un comunicado en ese momento: "Los dos siempre trabajaremos juntos de manera creativa y siempre seremos amigos. Y reconocemos que tenemos mucha suerte de poner fin a esta empresa como tal". Casi tres años después la realidad no se parece mucho a esa despedida de fantasía.

Ferrell comentó en octubre que el "ancho de banda" fue la razón de su separación de McKay, señalando el aumento de las responsabilidades de McKay en la producción. "Adam dijo: Quiero hacer esto, y esto, y esto, quería crecimiento y una mayor influencia, y yo dije: No sé, parece demasiado. Yo veía una valla publicitaria y pensaba Oh, ¿estamos produciendo eso? No lo sé. Al final del día, solo teníamos diferentes cantidades de ancho de banda".

Si bien el interés de McKay en producir más fue el principio del fin, el director ha asegurado que el golpe final fue su decisión de contratar a John C. Reilly y no a Ferrell en su próxima serie para HBO sobre los Lakers de los años 80. Ferrell, fan de los Lakers, originalmente fue elegido para el papel del dueño del equipo Jerry Buss, pero no era la opción ideal de McKay.

"La serie es hiperrealista", dijo McKay. "Y Ferrell simplemente no se parece a Jerry Buss, no tiene esa vibra. Hubo gente involucrada en el proceso que adora a Ferrell como el genio que es, pero que tampoco podían verlo haciendo ese papel y que se trató de una decisión difícil".

McKay quería contratar a John C. Reilly, con quien trabajó en 'Hermanos por pelotas' y que también es un gran amigo de Ferrell. El director terminó haciendo el cambio en reparto y contratando a Reilly a espaldas de Ferrell. "Debería haberlo llamado y no lo hice", dijo McKay. "Y Reilly lo hizo, por supuesto, porque Reilly es un tipo empático ... La cagué sobre cómo manejé eso. Debería haber hecho todo según las reglas".

McKay dijo que la última vez que habló con Ferrell fue en la conversación telefónica que tuvieron sobre la ruptura. “Dije: Bueno, quiero decir, vamos a dividir la empresa. Y él simplemente me deseó que tuveira una buena vida. Solo podía pensar, joder, Ferrell nunca volverá a hablarme. Así que terminó mal".

VF señala que McKay asegura haber escrito a Ferrell, intentando un acercamiento, pero que nunca ha recibido respuesta. El director concluía: "En mi cabeza pensaba que todo esto pasaría en unos meses, y que después nos sentaríamos y nos reiríamos. Trabajamos juntos durante 25 años. ¿Realmente vamos a dejar que esto desaparezca? Pero a Ferrell le ha dolido mucho más de lo que jamás imaginé".