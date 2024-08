"El cine ha perdido su lugar por culpa de Marvel". Brian Cox arremete contra 'Deadpool y Lobezno' y el estado actual de Hollywood

Brian Cox no ha destacado nunca precisamente por callarse las cosas que piensa. El protagonista de 'Succession', a sus 78 años, no está por la labor de andar de puntillas por Hollywood: calificó la actuación de Joaquin Phoenix en 'Napoleón' como "espantosa", dijo que Johnny Depp estaba sobrevalorado y destruyó en más de una ocasión el estilo americano de alargarlo todo hasta la extenuación. Y ahora, ha vuelto a la carga una vez más.

Le hace ascox

Según cuenta The Hollywood Reporter, el actor arremetió de lleno contra el UCM en un panel que hicieron para el Festival de Cine de Edimburgo el pasado sábado y, en general, el estado del cine actual. Spoiler: no lo dejó precisamente bien.

Lo que ha pasado es que la televisión está haciendo lo que el cine solía hacer. Creo que el cine está en un camino muy malo. Ha perdido su sitio, en parte, por culpa de Marvel, DC y todo eso. Y creo que está empezando a implosionar, de hecho. Estás perdiendo la trama.

De hecho, ha señalado directamente a 'Deadpool y Lobezno', afirmando que "hace mucho dinero que pondrá contento a todo el mundo, pero en términos de trabajo, se diluye después. Tienes la misma m... Quiero decir, he hecho este tipo de proyectos". Y es verdad: fue William Stryker en 'X-Men 2' y, de hecho, fue él el que creó a Lobezno en la ficción, aunque no se puede decir que le marcara de por vida: "Deadpool conoce al tío... Lobezno, a quien he creado, pero se me ha olvidado. De hecho, cuando esas películas salen, siempre hay un poco de mí y nunca me pagan", ha bromeado.

Así que hacer esta mierda se ha convertido simplemente en una fiesta para algunos actores. Cuando sabes que Hugh Jackman puede hacer un poco más, y Ryan Reynolds... pero ya van por ese camino y ayudan a la taquilla. Hacen mucho dinero. No puedes criticarlo.

Además, hablando del gusto que da tener un buen director en 'Succession' (Mark Mylod, en este caso), Cox ha aprovechado para lanzar una pulla al excesivo control que hay en algunos rodajes.

Si tienes un diseñador de producción, no te metas en su camino. Si tienes un artista del maquillaje, no te metas en su camino. Están ahí por un motivo, para unirse a la comunidad y ofrecer su habilidad. Creo que hay demasiado control. El control es la muerte de cualquier forma artística, porque no va sobre control, sino sobre las cosas en continuo movimiento, ¿sabes?

