"El cine se estaba muriendo". Robert Pattinson casi coge la puerta y se larga del cine tras la pandemia

Los últimos años han sido de traca para la industria del cine. Y es que no han dejado de caer palos, entre salir al paso con la pandemia de la COVID-19 y luego las dos huelgas encadenadas de guionistas y actores que tuvieron a Hollywood paralizado durante meses.

Y con la que estaba cayendo, Robert Pattinson llegó a verlo todo muy negro. Tanto que incluso se planteó dejar del todo el mundo del cine.

Casi nos bajamos del tren

Y eso que los últimos años han tratado muy bien a Pattinson, que por fin ha conseguido ganarse del todo a las masas entre 'El faro' y 'The Batman'. Pero desveló en una entrevista con Vanity Fair, estuvo a puntito de largarse del mundillo.

"En los últimos años en la industria del cine, empezando con la COVID-19 y luego con las huelgas, todo el mundo decía constantemente que el cine se estaba muriendo. Y muy convincentemente", dijo el actor. "Yo estaba literalmente casi apagado. De hecho me empecé a preocupar un poco".

Lo que más preocupaba a Robert Pattinson fue que las películas ya no se sentían igual, y que todo parecían proyectos de los estudios sin nada interesante que aportarle como actor. Pattinson también ha compartido que no solo era cosa suya, y que muchos actores llegaron a sentir que no había "ningún proyecto guay".

Ya hace unas semanas, Pattinson amenazó con retirarse como actor. Aunque parece que las cosas han ido mejorando, y según Pattinson estos últimos meses hay en marcha "un torbellino de películas muy ambiciosas" que le han devuelto un poco la chispita.

"Siento que todas las cosas que se van a a nominar a los Oscars este año van a ser muy interesantes", dijo también el actor. "Parece que de repente hay una hornada de nuevos directores que también están ilusionando al público".

