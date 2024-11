Cynthia Erivo cree que "es maravilloso" que los fans de 'Wicked' canten durante las proyecciones, aunque otros espectadores puede que no opinen lo mismo...

El tema de cantar o no en una sala de cine va a terminar convirtiéndose en un asunto de estado aún más candente que la pugna entre David Broncano y Pablo Motos. El estreno de 'Wicked' ha puesto toda la carne en el asador sobre un tema que está siendo objeto de debate y que Dwayne Johnson ya ha abordado con una clara opinión: si has pagado por una entrada y te apetece, tienes todo el derecho a hacerlo.

Mejor cantar en la ducha

En plena controversia, Cynthia Erivo, protagonista de la adaptación a la gran pantalla del célebre musical, ha sido la nueva voz en alzarse a favor de esta conducta. Durante el desfile del día de Acción de Gracias de Macy's, la Elphaba cinematográfica utilizó el altavoz de la cadena NBC para reivindicar los gorgoritos en los patios de butacas.

"Estoy de acuerdo [con que la gente cante]. Hemos pasado mucho tiempo cantando las canciones nosotros mismos, ahora es el momento de que todos se unan. Es maravilloso".

No volveré a comentar por qué me parece una falta de respeto acudir a una proyección estándar y ponerte a cantar cuando, probablemente, tus compañeros de sala quieran escuchar en condiciones los números del largometraje en cuestión, así que recogeré las palabras de Ryan Noonan, portavoz de la cadena de cines AMC, quien ha explicado por qué se ha instado al público que no cante.

"AMC tiene una política que prohibe el comportamiento disruptivo. El aviso previo a la proyección de 'Wicked' [que prohibe cantar] recuerda de forma divertida y atractiva para el público no interrumpir la experiencia de quienes les rodean mientras disfrutan del espectáculo".

Tal y como recuerdan en Variety, el público estadounidense sólo tendrá que esperar unas semanas para poder disfrutar de una experiencia más inmersiva con las sesiones sing along de 'Wicked', que llegarán a unas 1.000 salas del país. Mientras tanto, civismo, por favor.

