"Deberían pagarme por todas las putas preguntas". Russell Crowe acabó harto de 'Gladiator 2' antes incluso de poder verla

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que 'Gladiator 2' se convirtió en una de las películas más esperadas del año desde el mismo momento de su anuncio. Por supuesto, ser la inesperada secuela de uno de los primeros grandes títulos del siglo XXI y contar de nuevo con Ridley Scott como director son suficientes motivos como para que las expectativas estuvieran por las nubes, y el éxito en taquilla no es ninguna sorpresa. Pero esta dinámica no está trayendo alegrías a todo el mundo.

Uno de los grandes damnificados del retorno a la antigua Roma de Scott y compañía no es otro que Russell Crowe, protagonista de la cinta original. Su General Máximo no volverá a la carga para la ocasión después de su funesto final en la cinta del año 2000, pero esto no impide que reciba infinidad de preguntas sobre la continuación que, por supuesto, no puede responder al no estar involucrado en ella.

Leave Russell alone!

Según recoge Variety, durante una entrevista en el Karlovy Vary Film Festival, el actor confesó estar un poco cansado de los interrogatorios sobre la nueva 'Gladiator' a los que es sometido día sí y día también. Quizá por ver si cuela y dice algo llamativo o que no sabíamos, o por simplemente por lo raro que resulta no ver a Crowe implicado en una secuela de uno de sus mayores éxitos (si bien, hay imágenes de la primera película). Esto es lo que dice la estrella cuando le preguntan opinión:

"Deberían pagarme por la cantidad de putas preguntas que me hacen sobre una película en la que ni siquiera estoy. No tiene nada que ver conmigo. En ese mundo, estoy muerto. A tres metros bajo tierra. Pero admito sentir un poco de celos, porque me recuerda cuando era más joven y lo que [Gladiator] para mí en mi vida."

"No sé nada sobre el reparto, no sé nada sobre la trama. ¡Estoy muerto! Pero admito que si Ridley ha decidido hacer una segunda parte de la historia, más de 20 años después, debe tener muy buenas razones. No puedo pensar en esta película como otra cosa que no sea espectacular".

Pero ojo, porque esto no quiere decir que el bueno de Russell no desee lo mejor al reparto de 'Gladiator 2', que incluye nombres como los de Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Connie Nielsen y Derek Jacobi —estos dos últimos repitiendo roles más de dos décadas después—. Lo que sí se puede comprobar por sus palabras es que no conoce todos los detalles de la historia, porque tiene una idea equivocada de lo que pasa con su hijo Lucio (papel para el que no contaron con el actor original de 'Gladiator').

"No me han mencionado nada últimamente. Sé que es una extensión de la historia, pero está mucho más allá de la muerte de Máximo así que realmente no me involucra en absoluto. Escuché que el joven Paul [Mescal] es un buen tipo y le deseo lo mejor. Creo que tomar la historia desde donde la están retomando, con un joven Lucio asumiendo el papel de emperador, es una idea muy inteligente dentro del mundo de la película que creamos".

'Gladiator 2' se estrenó el mes pasado y a día de hoy ya lleva recaudados más de 300 millones de dólares en todo el mundo. El plan de Ridley Scott es más ambicioso y ya ha anunciado que prepara una tercera película; por lógica, parece que Russell Crowe tampoco tendrá nada que ver en esa secuela. En todo caso, esperemos que ya hayan dejado al actor más tranquilo con las preguntas sobre este universo de gladiadores.

En Espinof | Las 7 mejores películas de Ridley Scott

En Espinof | 3 de las mejores películas de péplum épico que ver en streaming tras 'Gladiator 2', si no te has divertido lo suficiente