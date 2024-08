"Escupió el café". Joaquin Phoenix recuerda la primera vez que Lady Gaga le escuchó cantar en 'Joker: Folie à deux'

Después de que 'Joker' superara los mil millones de dólares de recaudación en 2019, estaba claro que tarde o temprano la némesis de Batman iba a volver a aparecer por la cartelera, aunque su eterno enemigo siga sin acompañarle. En 'Joker: Folie à deux' su contrapartida será Harley Quinn, o lo que es lo mismo, una Lady Gaga a la que no veíamos en la gran pantalla desde 'La casa Gucci' y que viene dispuesta a romper con todo.

Clo clo clo clown face

La secuela de 'Joker' será, por sorpresa, un musical (algo que no tengo claro que todos los que vayan a verla sepan), un género que a Lady Gaga le viene como anillo al dedo... pero que supondrá la primera incursión de Joaquin Phoenix en el mismo. Y claro, antes de rodar tenía dudas sobre su voz, como le ha confesado a la revista Empire. Por suerte, cuando cantó por primera vez delante de Lady Gaga su reacción le sorprendió: "La recuerdo escupiendo el café la primera vez que canté, me sentí bien, fue emocionante y me hizo sentir confiado".

De hecho, ella solo le dio un consejo: "Hazlo como lo sientas, está bien". Pero Phoenix seguía sin tenerlas todas consigo: "Para alguien que no es un cantante, cantar puede ser... incómodo, pero también muy emocionante". Habrá que ver en qué queda, sobre todo después de que el actor haya dejado claro que su Joker no será el mismo personaje que en los cómics y no se convertirá en una mente criminal que domine Gotham.

Por su parte, para Gaga tampoco ha sido un paseo por el parque por la razón exactamente contraria a la de Phoenix: ella, al fin y al cabo, no es del todo actriz, sino cantante. "La gente me conoce por mi nombre artístico, Lady Gaga, ¿no? Esa soy yo como cantante, pero no es lo que es esta película: estoy haciendo de un personaje. Así que trabajé mucho en la manera que canto para que venga de Lee, y no de mí como cantante". 'Joker: Folie à deux' se estrenará en Venecia y después llegará a cines el 4 de octubre. Estaremos esperando.

