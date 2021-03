"Fue complicado llevar esa doble vida". Danna Paola desvela el motivo por el que abandonó 'Élite' tras el final de su temporada 3

La tercera temporada de 'Élite' supuso el fin del camino para muchos de los personajes favoritos de los seguidores de la serie de Netflix. Una de las actrices que se bajó del barco fue Danna Paola, que había hecho un gran trabajo hasta entonces como Lucrecia, sin haber quedado nunca del todo claro que la llevó a tomar esa decisión.

No daba de sí

La actriz y cantante ha visitado 'El hormiguero' para promocionar el lanzamiento de su nuevo disco y allí finalmente se ha sincerado sobre por qué decidió abandonar 'Élite' cuando la serie todavía gozaba de una popularidad increíble:

Fue duro. Justo cuando se empieza a hablar de la cuarta temporada de ‘Élite’, eso se empezó a hablar durante la tercera y sabíamos ya cómo iba a terminar la historia, y también fue una decisión de todos los que salimos. Yo siempre digo que jugaba a ‘Hannah Montana’ porque dividía mi vida entre ser actriz y cantante al mismo tiempo. Entonces, mientras estaba componiendo, estábamos lanzando ‘Mala fama’ por ese entonces, que es como un boom y ha sido de las canciones que más si no es la que más escuchada desde que saqué música. Entonces ha sido muy cool para mí decir de repente, "Bueno, me gusta dar el 100% en mi trabajo porque soy perfeccionista, soy súper ‘workaholic’, y dije, bueno, no me puedo dividir. Salía del rodaje de ‘Élite’ y tenía que irme al estudio y luego llegaba a casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas; luego tenía que volar los fines de semana.

Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida. Fue complicado llevar esa doble vida, y aparte yo soy muy entregada con mi personaje, y en este caso al final pues Lucrecia vivía en mí. Lucrecia era yo y ahora era muy difícil crear mi personaje de cantante, y yo el cerebro lo tenía muy extraño. Necesitaba dar mi 100% y como empezar a avanzar justo todo junto mi discográfica, Universal, mi equipo de management y dije que creo que por primera vez tengo que darle una oportunidad a mi música, y empezar a componer buena música, que me costaba mucho aceptar que lo era.

Vamos, que Paola simplemente no daba de sí para llegar a todo y decidió centrarse en su faceta como cantante. Mal no le está yendo para nada, pero es una pena que, al menos por ahora, deje a un lado sus habilidades como actriz. Ella era de lo mejor de 'Élite' y la serie de Netflix lo va a tener complicado para que no la echemos de menos.