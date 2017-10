Ha muerto el actor Kim Joo-hyuk, protagonista de 'Lo tuyo y tú', en un accidente de coche

El actor coreano Kim Joo-hyuk, el protagonista masculino de 'Lo tuyo y tú' ('Dangsinjasingwa dangsinui geot'), ha muerto como consecuencia de un accidente de coche. Como resultado del mismo, su vehículo volcó y acabó ardiendo. Joo-hyuk fue rápidamente trasladado al hospital, pero no logró recuperarse y falleció apenas un par de horas después.

Nacido en 1972, Kim Joo-hyuk debutó con un papel secundario en 'Say Yes' ('Sae-yi yaeseu') en 2001, consiguiendo su primera gran oportunidad cuatro años después con la televisiva 'Lovers in Prague' ('Peurahaui Yeonin'). En la gran pantalla aún tendría que esperar hasta 2008 para conseguir el primer papel con el que realmente llamó la atención del público en la comedia romántica 'My Wife Got Married' ('Anaega kyeolhon haetda').

Posteriormente pudimos verle en 'The Servant' ('Bang-ja-jeon'), la televisiva 'God of War' ('Mushin'), donde daba vida al histórico Kim Jun, y la celebrada 'Lo tuyo y tú', cinta dirigida por Hong Sang-soo en la que interpretaba a un pintor que se peleaba con su novia, la cual luego desaparece sin rastro, algo que coincide con la llegada de una mujer idéntica a ella...

El actor concluyó hace apenas una semanas el rodaje de 'Heung-bu', una película de época basada en un relato folclórico coreano sobre dos hermanos muy diferentes. Por último, tuvo la la ocasión de grabar sus escenas para el remake coreano de 'Drug War: La guerra de la droga' ('Du zhan') en el que se mete en la piel de un poderoso señor de la droga chino. Tenía otros proyectos confirmados, pero, por desgracia, ya no podrá completarlos.

Descanse en paz.