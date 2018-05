Ha muerto Margot Kidder, la inolvidable Lois Lane de 'Superman'

Margor Kidder, la inolvidable Lois Lane que acompañaba a Christopher Reeve en 'Superman', ha muerto a los 69 años de edad. La actriz llevaba años luchando contra una serie de problemas de salud mental, pero por el momento no ha trascendido cuál ha sido el motivo de su fallecimiento.

Kidder saltó a la fama en 1978 al dar vida a la mítica reportera del Daily Planet en 'Superman', pero su carrera había comenzado diez años antes con una aparición en la televisiva 'Wojeck'. Sus primeros pasos se centraron en la pequeña pantalla, llegando a co-protagonizar 'Nichols' junto a James Garner entre 1971 y 1972, pero fue poco después cuando los amantes del séptimo arte empezaron a fijarse en ella gracias a su participación en 'Hermanas' ('Sisters'), una de las primeras películas de Brian De Palma.

Poco después se dejó ver en 'Navidades negras' ('Black Christmas'), uno de los primeros y más interesantes slashers, pero fue su Lois Lane lo que la catapultó a la primera línea de Hollywood. En 1979 regresó al cine de terror con 'Terror en Amityville' ('The Amityville Horror'). Además de las secuelas de las aventuras del hombre de acero también participó en obras como 'Heartaches' o 'La mujer perfecta' ('Miss Right'), pero los productores empezaron a llamar con menos frecuencia a su puerta.

Eso no impidió que Kidder siguiera trabajando, pero cada vez participando más en producciones televisivas como el telefilm 'El cuerpo del delito' ('Body of Evidence') o la serie 'Shell Game'. Un accidente de coche en 1990 la dejó en una silla de ruedas durante dos años y en 1996 un virus informático borró la autobiografía en la que llevaba tiempo trabajando, descubriéndose poco después varios episodios maníaco-depresivos, aunque eso no impidió que siguiera trabajando hasta casi la fecha de su muerte.

Descanse en paz.

Vía | Deadline