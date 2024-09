¿Ha visto Tom Cruise alguna película en su vida? Así se originó una de las teorías más divertidas de internet que presenta pruebas

Sabemos que a Tom Cruise le encanta hacer películas. Le encanta incluso jugarse la vida por ellas, haciendo escenas cada vez más arriesgadas en su actual saga predilecta 'Misión Imposible'. Sus credenciales como cinéfilo no están tan claras. Mientras otras celebridades de Hollywood no dudan en hablar públicamente de películas que le entusiasman, Cruise no hace lo mismo.

Más bien lo contrario. El tiempo ha demostrado que fuera de hablar de su pasión en general por el cine es realmente difícil hacer que Tom Cruise nombre una sola película en una entrevista, lo que disparó una divertida teoría de internet que desde entonces sigue trayendo cola. Todo empezó con una intervención en particular en la que a la pregunta de si tenía alguna experiencia memorable yendo al cine dijo lo siguiente:

"Vaya, eso es difícil de decir porque puedo básicamente mirar mi vida entera en términos de películas que he visto. ¿Nombrar solo una? Hay tantas, tantas películas que han sido memorables para mí. Me encantan las películas. Puedo recordar desde que era un niño pequeño, ir al cine o al autocine y lo que eso significaba para mí. Cuando se apagan las luces y soy transportado a un viaje, yendo a lugares diferentes que ni siquiera sabía que existían o mundos diferentes que desearía que existieran. Increíbles aventuras. Drama. Comedia. Eso es lo que amo. Me encanta la experiencia cinematográfica. La prefiero con el auditorio lleno. (…)"

La respuesta es incluso más larga, pero continúa de forma muy similar. Y es tan cómicamente ambigua que llevó a un usuario de Twitter preguntarse: "¿Ha visto Tom Cruise siquiera una sola película?". Otros comentarios se unieron a la broma: "Esto se lee como la mayoría de mis redacciones del instituto". Un usuario aseguraba habérselo encontrado con Nicole Kidman en una proyección de 'Eyes Wide Shut' en su día, por lo que al menos sabía que ha visto una película, pero siendo suya, quizás no cuenta.

Un defensor del cine tan diplomático que no parece real

Es una actitud tan exageradamente diplomática que las sospechas están justificadas. En 2022 un artículo de Vulture aseguraba que Cruise había decepcionado en su rueda de prensa de Cannes, con declaraciones vacías sobre sobre su amor por el cine y cómo abordaba la creación de sus películas. En ellas soltó alguna perla como que iba de incógnito a ver todas las películas que salían en el cine. Eso es: todas las películas.

El año pasado Barbenheimmer, el evento cinematográfico del año, no pasó desapercibido para Cruise, pero cuando una periodista le preguntó cuál vería si pudiese elegir volvió a hacer unas declaraciones realmente blandas. Diciendo que su intención era verlas las dos el día de apertura, e incluso repitiendo una cita exacta de aquella entrevista de 2018 afirmando que "le encanta ir al cine con el auditorio lleno".

La broma llegó tan lejos que algunos medios incluso hicieron una investigación al respecto. En 2018 Screen Crush estudió todas las declaraciones que Cruise había hecho a la prensa sobre su cinefilia, y consiguió rascar varios nombres concretos de películas que había mencionado ver, como "Harry Potter con sus hijos" o "'De hombre a hombre' una vez en una cita".

La gran mayoría de intervenciones que encontraron, sin embargo, eran muy similares a las mencionadas anteriormente. En el programa de Jimmy Fallon en 2014 ya decía aquello de que veía "todo lo que salía" y al menos una película al día, antes de evadir la respuesta con más detalles y pasar a una anécdota sobre comprar una televisión para su primer apartamento en Nueva York.

Por divertida que sea la teoría, en los últimos años hay varias pruebas gráficas que parecen desbancarla. Son populares en las redes del actor su foto con el cartel de 'Tenet' como su primera película post-pandémica. Así como una fotografía reciente con Glen Powell listos para ver 'Twisters'. ¿Pero es esto real o clásico postureo de Instagram? Desde luego su pasión, real o ficticia, es contagiosa.

Imágenes: Tom Cruise (Instagram)

