"Hay masas enfurecidas que sacan las cosas de contexto". Ricky Gervais cree que sería imposible hacer 'The Office' hoy en día

La cultura de la cancelación parece que ha llegado para quedarse, sin importar cuando haya sucedido algo o el contexto en el que ha pasado, y si dices algo en contra de esa tendencia es probable que el siguiente cancelado acabes siendo tú. Eso no le ha importado a Ricky Gervais, quien ha llegado a decir que en la actualidad sería imposible hacer una serie como 'The Office'.

La gente tiene miedo a ser cancelada

Obviamente, Gervais se refería a la versión original británica de la serie, que él mismo creó y protagonizó dando vida al inolvidable David Brent, en una entrevista concedida a Times Radio, apuntando que daba igual el tono irónico de la serie, porque la "alguna gente ha perdido el sentido de la ironía y el contexto", señalando también lo siguiente:

Ahora la serie sufriría porque la gente se tomaría las cosas literalmente. Hay masas enfurecidas que sacan las cosas de contexto. Era una serie sobre todo, era sobre lo diferente, sobre el sexo, la raza, todas las cosas sobre las que la gente tiene miedo de discutir o hablar ahora por si dicen algo equivocado y son cancelados.

Además, Gervais clara que ahora la BBC arriesga lo mínimo en lo referente al humor, una crítica que ya hizo John Cleese hace bien poco cuando la cadena eliminó temporalmente un episodio de 'Fawlty Towers'. También reconoce que eso se debe a que la discusión sobre el humor se ha convertido en "dos tribus de gente gritando", expandiendo la idea de esta forma:

Creo genuinamente que no hago nada que merezca ser cancelado. Ahora a algunas personas no les importa la discusión o el problema, solo quieren dominar a alguien, quieren ganar la discusión.

La verdad es que cuesta no darle la razón al creador de 'After Life', y es que actualmente la gente se ofende por cosas sin entrar a valorar cuando se hicieron. Todo tiene que entrar dentro de una única forma de leer el humor y de ahí hay a gente a la que no vas a sacarla de ninguna manera...