"Es un honor ganar, no estar nominado". Samuel L. Jackson deja claro que los Oscars y las temporadas de premios le preocupan más bien poco

Samuel L. Jackson acumula más de 200 créditos como actor desde que inició su andadura interpretativa en la década de los 70. Desde entonces, el de Washington D.C. sólo atesora una nominación al Oscar al mejor actor secundario por su trabajo en 'Pulp Fiction' y el Premio Honorífico de la Academia, que recibió en 2022. ¿Le importa esta sequía de reconocimiento a Samuel? En absoluto.

Ganar, ganar y ganar

Durante una entrevista con Associated Press promocionando 'La lección de piano' —película que aspira a rascar algún que otro galardón en la próxima temporada—, Jackson ha dejado claro que recibir una nominación al Oscar no supone ningún tipo de honor... a no ser que la candidatura termine traduciéndose en victoria, claro está.

“La gente dirá: ‘Bueno, es un honor estar nominado’. No, no lo es”, dijo Jackson. “Es un honor ganar. Te nominan y la gente dice: ‘Sí, sí, me acuerdo de eso’, o la mayoría lo olvida”.

Además, el actor ha calificado las ceremonias de entregas de premios como "concursos en los que no te ofreces a participar", subrayando que cuando estás rodando una escena, tu atención no está puesta en los Globos de Oro, los Oscars o los BAFTA.

“En general, es un concurso en el que no te ofreciste a participar. No entré ahí para alardear y decir: ‘Espera un momento, déjame hacer mi escena. Espera, déjame hacer esto, asegúrate de recordar quién soy’. No, te nominan y dicen: ‘¿Cómo se llamaba esa película por la que lo nominaron? ¿Cuál era el nombre de esa cosa?’ Y luego, cuando termina, a la gente le cuesta recordar siquiera quién ganó”.

¿Conseguirá Samuel L. Jackson su segunda nominación por 'La lección de piano'? Podemos comprobar ya si su rol tiene madera de Oscar en Netflix.

