'John Wick 4' ficha a Donnie Yen: el actor y artista marcial repartirá estopa junto a Keanu Reeves en la cuarta entrega de la saga

Llevábamos una larga temporada sin tener noticias de la flamante y esperada cuarta entrega de las aventuras cinematográficas de nuestro asesino favorito, pero hoy, estas han llegado bajo la forma de una incorporación al reparto de una 'John Wick 4' que promete elevar aún más si cabe el listón en lo que a espectáculo y coreografías respecta.

Según ha informado Deadline en exclusiva, el recién llegado a la franquicia no es otro que Donnie Yen, el actor y artista marcial en disciplinas como Taekwondo, Judo, Jeet Kune Do o Wushu —entre muchas otras— que ya ha demostrado sus habilidades en sagas como 'Ip Man' —en la que da vida al maestro de Bruce Lee— y en títulos como 'Hero', 'Guardaespaldas y asesinos' o 'Rogue One: Una historia de Star Wars'.

Viejos amigos

En 'John Wick 4', dirigida nuevamente por Chad Stahelski, Yen interpretará a un viejo amigo del personaje de Keanu Reeves, con quien comparte un mismo pasado y una historia similar, además de enemigos comunes; así que cabría esperar —o, al menos, desear— alguna que otra escena de combate en plan "dos contra el mundo". Por lo pronto, el productor Basil Iwanyk confía en que el chino marque la diferencia.

"Donnie Yen traerá una energía vibrante y poderosa a la franquicia. Estamos dispuestos a subirle a bordo de 'John Wick 4' y entusiasmados por tener la oportunidad de contar con una gran estrella colaborando con Keanu"

'John Wick 4' comenzará su rodaje este verano en Francia, Alemania y Japón; esta vez sin contar con un guión firmado por Derek Kolstad, padre de la franquicia, quien salió del proyecto por temas contractuales tras coescribir la tercera parte junto a Shay Hatten, Chris Collins y Marc Abrams. Esperemos que no se note demasiado su ausencia.