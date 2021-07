Leslie Grace será ‘Batgirl’: la estrella de ‘En un barrio de Nueva York’ protagonizará la película de DC para HBO Max

Tras años de intentos frustrados, proyectos cancelados y cineastas como Joss Whedon abandonado el que fuese uno de sus largometrajes futuros más esperados, parece que el largometraje en solitario de 'Batgirl' ha alcanzado un punto de no retorno en su producción después de encontrar a la intérprete que dará vida a Barbara Gordon en la pequeña pantalla.

Canta, baila... y patea culos de criminales

La elegida para vestir la capa de una de las sidekicks más célebres del Hombre murciélago ha sido Leslie Grace; la actriz dominico-americana que acaba de enamorar a medio mundo con su papel de Nina Rosario en la fantástica 'En un barrio de Nueva York' de Jon Chu. Ahora, tras demostrar que puede cantar y bailar, pondrá a prueba su habilidad a la hora de patear los traseros de los criminales de Gotham City.

Para hacerse con el rol en la película que dirigirán Adil El Arbi y Bilall Fallah —'Bad Boys for Life', Grace se ha impuesto a la otra gran candidata para ponerse en la piel de la hija del Comisario Gordon: una Haley Lu Richardson conocida por su trabajo en títulos como 'A dos metros de ti', 'Columbus' o 'Múltiple'.

'Batgirl', que contará con un guión de Christina Hodson —escriba de 'Aves de presa', la encantadora 'Bumblebee' y la próxima 'The Flash'— se estrenará en HBO Max en una fecha aún por determinar. Por el momento, toda la curiosidad del mundo por descubrir la faceta superheróica de Leslie Grace; tercera intérprete latina tras Sasha Calle —'The Flash'— y Rachel Zegler —'Shazam: Fury of the Gods'— en unirse a una adaptación comiquera de DC.