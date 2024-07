'Longlegs' salvó a Maika Monroe de dejar la actuación. La actriz revela nuevos detalles de la secuela de 'It Follows'

Tras joyas indie como 'It Follows' y 'The Guest', Maika Monroe se ha convertido en nuestra reina del grito moderna, y su regreso a la gran pantalla en 'Longlegs', de Osgood "Oz" Perkins, ya cuenta con el beneplácito de la crítica y un hype inusual en una película de estudio independiente, lo que ha creado una racha de buena suerte para la actriz que se corona con su papel junto nada menos que Nicolas Cage.

Una racha que casi acaba con ella

Todo éxito es relativo si se contextualiza con el hecho de que estuvo a punto de abandonar la industria antes de rodar 'Villains', de Dan Berk y Robert Olsen, en 2018. Según comenta a THR

"Creo que trabajé demasiado. Estaba en esa fase en la que quería aceptar todos los trabajos y sentía que eso era lo que tenía que hacer. Hice unas siete películas seguidas, y no todas fueron grandes experiencias. Algunas buenas, otras malas. Es un trabajo muy extraño y una industria muy extraña, y puede haber una oscuridad a su alrededor. Así que yo estaba en un estado mental donde yo estaba como, "Esto no me está sentando bien ni lo hará nunca más." Así que necesitaba desconectar por un segundo".

Incluso volvió a trabajar con el dúo de directores en la película de terror y ciencia ficción 'Significant Other', pero poco después, Monroe se reunió con Perkins para el papel de la agente del FBI Lee Harker en 'Longlegs', ppensó que su onda optimista llegaría a su fin.

"Salí de la reunión sintiéndome muy bien, y entonces mi equipo me dijo: 'En realidad, Oz no está seguro de que seas la adecuada para este papel'. Y yo dije: '¡No! Tengo que hacer este papel. Eso es lo que pasa a veces cuando te envían un guión. Tienes la sensación de que es una necesidad '¿Qué puedo hacer? Enviaré una cinta. Haré lo que sea'. Así que acabé eligiendo un par de escenas del guión y envié una cinta, y así es como conseguí el trabajo".

Al intuitivo personaje de Monroe en el FBI se le encomienda la tarea de perseguir al asesino en serie satánico conocido como Longlegs (Nicolas Cage), y como indica el marketing de la película, acaban encontrándose cara a cara en una sala de interrogatorios. Tras el teaser de cómo le subieron las pulsaciones a 170, la actriz relata el momento:

"Me pusieron en esa habitación, y aunque sabía que era él, no había ningún parecido en absoluto. Y, como sabéis, su actuación es absolutamente loca. Así que estaba frente a este monstruo, y era tan surrealista, por lo que fue muy fácil entrar en mi personaje ese día. Cuando por fin terminamos la última toma y cortamos, fue la primera vez que oí la voz real de Cage. Se inclinó sobre la mesa y me dijo: 'Soy un gran fan tuyo', cuenta Monroe. "Miré a mi alrededor y pensé: '¿Lo ha oído todo el mundo? ¿Lo ha oído todo el mundo? Porque Nick Cage acaba de decir que es un gran fan". Fue un momento de locura para mí".

Monroe también recordó cómo evolucionó la nueva secuela de 'It Follows', titulada 'They Follow', cómo contactó ella misma con Robert Mitchell cuando escuchó los primeros rumores:

"Me puse en contacto con David e iniciamos una comunicación. De hecho, no fue la primera persona que me dijo que se estaba preparando una secuela de 'It Follows'. Había un pequeño rumor de fondo sobre lo que estaba haciendo, y luego se hizo realidad. Me enviaron el guión, y es increíble. Luego Neon se incorporó, y aquí estamos. Creo que fue porque él aún no estaba seguro. Probablemente estaba trabajando en el guión en ese momento, y él es muy particular, pero mi equipo empezó a negociar"

