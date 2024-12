"Un mar de mierda machista y mediocridad". El líder de Pink Floyd hizo esta canción para criticar a Sylvester Stallone justo después de dejar el mítico grupo musical

El nombre de Roger Waters es conocido por todo amante de la música gracias a sus años ejerciendo como líder de la mítica banda Pink Floyd. Waters dejó el grupo en 1985 y para entonces ya había sacado su primer disco en solitario, pero lo que ahora nos interesa es 'Radio K.A.O.S', su primer disco tras dejar la banda, ya que en el mismo se incluye una canción pensada para criticar a Sylvester Stallone.

"La marea está cambiando"

La canción en cuestión se titula 'The Tide Is Turning’ y está influenciada por el accidente nuclear que hubo que Chernobyl. Eso lleva a Waters a reflexionar sobre cómo la humanidad podría rechazar su violento pasado y abrazar una nueva era marca por la paz. En ella se muestra optimista sobre la posibilidad de lograr la paz, algo que finalmente no sucedió, pero lo que nos interesa ahora es una frase en concreto: "La marea está cambiando, Sylvester".

Esa es la única mención que se incluye en la misma hacia Stallone, pero todo nos hace pensar que se debe a una cuestión de protegerse contra una posible demanda judicial. La prueba más clara en esa dirección es que en las actuaciones en vivo, Waters añadía lo siguiente a la canción:

Ahora el pasado ha terminado pero no estás solo, juntos lucharemos contra Sylvester Stallone, no nos dejaremos arrastrar por su Mar del Sur de China de mierda machista y mediocridad.

Más claro no podía ser Waters en cómo vinculaba el auge de la violencia con la gran popularidad de la que Stallone gozaba por aquel entonces gracias principalmente a las sagas de 'Rocky' y 'Rambo'. Por desgracia, nunca se ha llegado a conocer cuál era la opinión del actor sobre lo sucedido, ya que es de esperar que en algún momento se enterase de lo que había hecho Waters.

