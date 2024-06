"Me ha pasado factura". El actor protagonista de 'Aquí no hay quien viva' que dejó la serie cuando le obligaron a elegir entre quedarse o cumplir su gran sueño

Poco importa que hayan pasado ya 18 años desde el estreno de su último episodio, pues 'Aquí no hay quien viva' sigue siendo una serie muy popular, y a mi juicio claramente superior a 'La que se avecina'. Hoy toca hablar del que quizá sea el único actor protagonista de la primera que todavía no ha participado en la segunda. De hecho, abandonó 'Aquí no hay quien viva' cuando se vio obligado a elegir entre quedarse en ella o cumplir su sueño de dirigir una película.

Muchos ya sabréis que me refiero a Daniel Guzmán, quien dio vida a Roberto durante las cuatro primeras temporadas de 'Aquí no hay quien viva'. personaje cuya salida de la serie se solucionó diciendo que había abandonado Desengaño 21 parad irse a dibujar caricaturas a Puerto Banús. Lo cierto es que desde la serie querían seguir contando con él, pero el actor se vio ante una encrucijada vital.

El propio actor desveló durante su paso por 'Cinco tenedores' en Movistar+ que "me fui por dirigir mi película. Me hicieron elegir entre la serie y la película y elegí la película. Lo que pasa que después he estado 10 años sin trabajar como actor”. Lo curioso es que dicha película es 'A cambio de nada', la cual no llegó a estrenarse hasta el año 2015. Luego también le costó mucho sacar adelante 'Canallas' y él mismo dejó claro que el cine le ha dado mucho, pero que también ha tenido cosas muy malas:

No quiero volver a hacer cine en mi vida, esta es mi última película. He hecho en 17 años dos películas, que no quiero decir que sean como mis hijos, pero en cierta manera me han quitado de vivir. Ahora quiero hacer cosas más convencionales. El cine me ha pasado factura en relaciones con amigos, con mis padres... He dejado de vivir. A mí el cine me dio la vida y como siga así me la va a quitar.

No obstante, Guzmán dejó claro que otro de los motivos por los que podría haber abandonado 'Aquí no hay quien viva' es que no le gusta estar demasiado tiempo en una serie de televisión:

No aguanto más de tres temporadas en una serie, porque hacer televisión es muy complicado, porque cambias el estándar de la interpretación y todo vale, pero no todo vale. Yo busco un resultado muy concreto y cuando se olvida ya ese resultado prefiero irme a otra cosa.

