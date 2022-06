"Mejor actor, mejor actriz... gilipolleces. Es un concurso de popularidad". Samuel L. Jackson carga contra los Óscar y la deriva de Hollywood

A estas alturas de su carrera y su vida —y después de haberlo demostrado en numerosas ocasiones— no cabe duda de que Samuel L. Jackson es una persona a la que no le preocupa lo más mínimo manifestar sus opiniones personales en público; por muy controvertidas que sean o por mucho que vayan dirigidas contra instituciones con las que, a priori, interesaría llevarse lo mejor posible.

Su última rajada, recogida en una interesantísima entrevista con Los Angeles Times, ha ido dirigida nada menos que a la Academia de Hollywood y a los, según él, dudosos criterios que tiene para repartir galardones en las prestigiosas ceremonias de entrega de los Óscar.

Para lanzar el dardo, Jackson, que recibió la estatuilla honorífica este 2022 decidió rememorar la gala de 1995, cuando perdió contra Martin Landau en la categoría de mejor actor secundario, en la que estuvo nominado por su labor en 'Pulp Fiction'.

"Hace mucho tiempo, cuando Martin Landau recibió el premio y yo no, escuché, 'Vamos, Sam. Martin ha estado nominado muchas veces. No te preocupes. Ya llegará tu momento'. ¿Perdona? No sabía que esto funcionaba así. Pensé que lo que genera el mayor impacto es la interpretación. Eso es lo que estamos celebrando, la mierda gigantesca que hay en Hollywood. Mejor actor, mejor actriz... gilipolleces. Es un concurso de popularidad".