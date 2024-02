La película por la que Johnny Depp cobró 50 millones de dólares por actuar sólo un total de 7 minutos

Pensar en la adaptación en acción real de la 'Alicia en el país de las maravillas' de Disney, además de hacerlo en un largometraje que, siendo sinceros, no es que saliese demasiado bien, nos invita a hacerlo en el Sombrerero Loco de Johnny Depp, convertido casi en uno de los grandes iconos y reclamos del largometraje dirigido por Tim Burton junto a, probablemente, la Reina Roja de Helena Bonham Carter.

Minutos de oro

No obstante, este es uno de esos casos en los que el impacto del personaje no tiene correlación con su tiempo en pantalla. El Sombrerero de Depp no superó la barrera de los siete minutos de metraje en el montaje final de la película, lo cual, por otro lado, no impidió que el actor se embolsase la friolera de 50 millones de dólares por un trabajo que se encuentra entre los mejor pagados de Hollywood en cuanto a su relación compensación-minutaje.

Esta no es la primera vez que el intérprete ha rentabilizado hasta límites insospechados uno de sus papeles. Sin ir más lejos, el bueno de Johnny cobró 16 millones de dólares por su no participación en 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore'; una ganga si tenemos en cuenta que su rol como Gellert Grindelwald terminó siendo recasteado y aterrizando finalmente en Mads Mikkelsen.

A pesar de los goles por la escuadra que ha metido Johnny Depp a lo largo de su carrera, sus múltiples problemas legales y financieros y su peculiar estilo de vida han hecho que, según estimaciones de Celebrity Net Worth, su patrimonio haya descendido de los 650 millones de dólares a unos 150 millones. ¿Logrará recuperar su estatus ahora que está volviendo a trabajar después de su larga ausencia derivada de su batalla judicial con Amber Heard? Sólo el tiempo lo dirá.

