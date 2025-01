Muere a los 47 años Jeff Baena, cineasta tras títulos como 'Life After Beth' o 'Horse Girl' y esposo de Aubrey Plaza

Desgraciadamente, toca arrancar este año 2025 con una noticia que nos ha dejado a muchos estupefactos y ciertamente tristes, y es que el director y guionista Jeff Baena, conocido por trabajos como su divertida comedia romántica en clave zombi 'Life After Beth' —conocida en nuestras tierras como 'Amor zombie'— o la notable 'Horse Girl' protagonizada por Alison Brie, ha fallecido a los 47 años de edad.

Adiós a un referente indie

Los motivos de la muerte, confirmada por un portavoz del cineasta, no se han hecho públicos por el momento, siendo el único detalle que se conoce a fecha de hoy que el cuerpo sin vida se encontró en un domicilio de Los Ángeles el pasado viernes 3 de enero.

Baena, natural de Miami, cursó estudios cinematográficos en la New York University Tisch School of the Artsantes de trasladarse a Los Ángeles, donde comenzó a trabajar en la industria como ayudante de producción de Robert Zemeckis en 'Lo que la verdad esconde' y 'Náufrago'. Además, más tarde colaboraría como ayudante de edición con David O. Russell, junto a quien firmó el libreto de 'Extrañas coincidencias'.

El último trabajo de Jeff Baena como realizador, 'Hazme girar', data del pasado 2022, y supuso una nueva colaboración con la mencionada Alison Brie, que además de en los títulos mencionados anteriormente, participó en el largometraje 'En pecado' y en la serie de televisión para el canal Showtime 'Cinema Toast', su única producción catódica.

El pasado 2021, Baena contrajo matrimonio con Aubrey Plaza en una pequeña ceremonia celebrada en su domicilio, coincidiendo con el décimo aniversario de su relación.

En Espinof | Las 33 mejores películas de 2024

En Espinof | Las 21 mejores series de 2024 y dónde verlas