Muere a los 57 años Willie Garson: adiós al memorable Stanford Blatch de 'Sexo en Nueva York'

Amanecemos con una triste noticia: ha muerto, a los 57 años de edad, Willie Garson. El actor, más recordado por sus papeles tanto en 'Sexo en Nueva York' ('Sex and the City') como en 'Ladrón de guante blanco' ('White Collar'), luchaba desde hace tiempo una larga batalla contra el cáncer.

La noticia la ha dado a conocer su hijo Nathen, quien le ha dedicado unas emotivas palabras en Instagram: «Soy tan feliz de que compartieses todas tus aventuras conmigo y que fueras capaz de realizar tantas. Estoy orgulloso de ti.»

Nacido en Nueva Jersey, fue actor ocasional en varias series con pequeñas apariciones por aquí y por ahí. Su gran oportunidad en la televisión lo tuvo en 'Policías de Nueva York' como Henry Coffield. Sin embargo, su gran salto a la fama le vino a través de HBO y 'Sexo en Nueva York', donde interpretó al agente y mejor amigo de Carrie, Stanford Blatch, considerado el "quinto" del grupo. Estaba previsto, además, su aparición en la secuela 'And Just Like That'.

Su otro gran papel televisivo fue como coprotagonista de 'Ladrón de guante blanco' junto a Matt Bomer como Mozzie, el estafador mejor amigo de Neal Caffrey. Bomer ha querido rendir homenaje a su compañero de reparto:

«Willie. No lo entiendo. Y no es justo. Este último año me has enseñado tanto sobre coraje y resiliencia y amor. Todavía no me he hecho a la idea de estar en un mundo sin ti donde no pueda llamarte cuando necesite reírme o estar inspirado. Lo último que hiciste cuando dijimos adiós fue bajarte la mascarilla (odio el COVID), sonreir y guiñarme el ojo. Sé que no era reflejo del dolor por el que pasabas, pero era indicativo de todo lo que tu fuiste y eres para mí. (...) Guárdame un sitio, porque sabes que quiero estar en tu mesa ahí arriba.»