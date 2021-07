'And Just Like That': la esperada secuela de ‘Sexo en Nueva York’ para HBO Max desvela su primera imagen

Nos ha podido gustar más o menos, pero hay que reconocer que 'Sexo en Nueva York' ('Sex and the City') es una de las series que más escuela han marcado de lo que llevamos de siglo. Diecisiete años después del final de la serie, y once desde la segunda de las películas, Carrie y sus amigas vuelven con una nueva secuela en forma de serie: 'And Just Like That', de la que ya podemos ver su primera imagen.

HBO Max, la plataforma responsable de este regreso ha anunciado el comienzo del rodaje de esta secuela, compuesta por diez episodios, en la que tendremos la notable ausencia de Samantha, el personaje encarnado por Kim Catrall.

Sí que estarán Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon como Miranda Hobbes y Kristin Davis como Charlotte York. Ellas encabezarán el reparto que completan Chris Noth, Sara Ramírez, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

Michael Patrick King, responsable de 'Sexo en Nueva York' después de coger el relevo de Darren Star, su creador, es quien desarrolla esta secuela, que cuenta en el guion con Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg y Elisa Zuritsky.

Los detalles de trama de 'And Just Like That' son, como cabría esperar, sencillos. De hecho la sinopsis es prácticamente "lo que hacían y les pasaba con 30, ahora en sus 50".