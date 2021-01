'Sexo en Nueva York' regresa en HBO Max con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon pero sin Kim Cattrall

El regreso de 'Sexo en Nueva York' en HBO Max ya es oficial. Hace semanas se empezó a rumorear la vuelta de esta mítica serie pero no ha sido hasta ahora cuando ha llegado la confirmación definitiva de que Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon volverán a meterse en la piel de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes.

La que no aparecerá en este revival de 'Sexo en Nueva York' será Kim Cattrall como Samantha Jones. Hace ya varios años que dejó claro que no tenía interés en recuperar el personaje, pero eso no ha sido impedimento para que esta nueva temporada siga adelante. Ahora la gran duda está en saber cómo justificarán su ausencia... ¿quizá matando al personaje?

Recordemos que 'Sexo en Nueva York' aguantó en antena seis temporadas y luego dio pie a dos películas que funcionaron muy bien en taquilla. La idea en su momento era hacer una tercera, pero el proyecto no terminó de salir adelante y muchos creen que se debe a la mala relación existente entre Parker y Cattrall.

La noticia ha sido confirmadas por las tres actrices a través de sus cuentas en redes sociales con Parker destacando que "no pude evitarme preguntarme... ¿Dónde están ellas ahora?". No deberíamos tardar mucho en descubrirlo gracias a esta nueva temporada de 10 episodios que va a recibir el título de "And Just Like That…".

Vía | Deadline