Muere Max Von Sydow, el legendario actor de 'El séptimo sello' o 'El exorcista', con 90 años

Max Von Sydow, el legendario actor sueco natural de Lund —Suecia— ha fallecido el pasado domingo 8 de marzo a los 90 años de edad. La triste noticia, hecha pública a través de la agencia France Presse, ha sido confirmada por un escueto comunicado firmado por su esposa, la productora Catherine Von Sydow:

"Con el corazón roto y con una tristeza infinita, anunciamos con extremo dolor el fallecimiento de Max Von Sydow el 8 de marzo 2020 "

El titán de la interpretación, formado en el Teatro de Arte Dramático de Estocolmo, nos deja un legado con más de 150 créditos como actor que inició en 1949 junto al director Alf Sjöberg en el largometraje 'Bara en mor'. Desde entonces, la carrera de Von Sydow fue evolucionando a lo largo de siete décadas en las que hubo cabida tanto para producciones de fuerte calado autoral como para grandes blockbusters made in Hollywood.

Sin duda, Max Von Sydow será recordado por sus colaboraciones con Ingmar Bergman, de quien fue pupilo y, podríamos decir, actor fetiche. Junto al autor natural de Fårö, firmaría títulos del calado de ‘El manantial de la doncella’, ‘Fresas salvajes’, ‘Los comulgantes’, ‘Pasión’ y, por supuesto, una ‘El séptimo sello’ cuya partida al ajedrez con la muerte se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la historia del séptimo arte.

Además de con Bergman, por poner un puñado de ejemplos, Von Sydow compartió plató con directores de la talla de David Lynch —'Dune'—, John Huston —'La carta del Kremlin'—, Sydney Pollack —'Los tres días del Cóndor'—, Wim Wenders —'Hasta el fin del mundo'—, Martin Scorsese —'Shutter Island'— o Woody Allen, con quien trabajaría en la fantástica y divertidísima 'Hanna y sus hermanas'.

No obstante, entre la interminable lista de sus títulos más míticos, además de 'Evasión o victoria', 'Flash Gordon' o 'Conan, el bárbaro', la figura de Max Von Sydow caló entre el gran público en 1973 gracias a su papel como el Padre Lankester Merrin en la magnífica adaptación de la novela 'El exorcista' de William Peter Blatty dirigida por William Friedkin.

'Echoes from the past', el último trabajo de Von Sydow para la gran pantalla, se encuentra actualmente en fase de post-producción y aún no tiene fecha de estreno. En él, da vida a Nikolaos Andreou, un aclamado escritor que narra los hechos ocurridos en la masacre de Kalavryta, perpetrada por tropas Nazis el 13 de Diciembre de 1943.