Muere Olivia Newton-John, icono del cine gracias a 'Grease', tras tres décadas de lucha contra el cáncer

Olivia Newton-John vivió en una vida lo que muchos no conseguiríamos vivir en cinco. Fue actriz, cantante e icono absolutamente único que a los 73 años ha fallecido después de luchar contra el cáncer de mama durante tres décadas. Hoy, el mundo del cine llora a una de las personas que mejor encapsularon los años 70 y 80, y que vivirá por siempre en la memoria colectiva.

Olivia Newton-John no necesitaba ser actriz. Antes de salir en 'Grease' ya había grabado dos álbums que acabaron en el número uno de las listas de ventas y tenía otros tres Grammy en las estanterías, como mejor cantante country, disco del año y cantante pop. Tras su desilusión al protagonizar la película 'Toomorrow', basada en su propio grupo, le ofrecieron el papel de una jovencita estudiante de instituto. Newton-John no estaba muy convencida: al fin y al cabo, ya tenía 28 años.

Sin embargo, en el momento que conoció a John Travolta supo que tenía que hacer la adaptación cinematográfica de 'Grease'. La película se convirtió en un hito recordado hasta nuestros días y sus versiones de 'Summer nights' o 'You're the one that I want', piezas maravillosas e imprescindibles de la cultura pop. La actriz nunca volvería a repetir este éxito en la gran pantalla, pero también es cierto que se centró en su carrera como cantante, donde consiguió un buen número de discos de platino y números uno.

Poco después de 'Grease' protagonizó uno de los fracasos más sonados de la historia del cine, 'Xanadú', que con los años se ha convertido en una película de culto. Después de tres décadas dedicadas al activismo contra el cáncer de mama y a favor de los derechos de los animales, la actriz, cantante y mito falleció ayer acompañada de su familia en su casa de California, dejando sin palabras a todo el mundo por última vez.